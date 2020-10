Recomiendan dividir a empresas como Amazon, Facebook, Google y Apple

Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos han aprovechado su predominio para erradicar la competencia y reprimir la innovación, según las conclusiones de un panel de la Cámara de Representantes liderado por legisladores demócratas, que pidió al Congreso estadounidense que obligue a estas compañías a separar sus plataformas de internet de otras líneas de negocio.



El informe, publicado el martes por el personal demócrata del Subcomité de Competencia de la Cámara de Representantes, se elaboró tras 16 meses de investigación del poder en el mercado de Amazon.com Inc (AMZN), Facebook Inc (FB), Google, propiedad de Alphabet Inc (GOOGL) y Apple Inc (AAPL).



Los republicanos no lo han apoyado. El informe dice que estas cuatro empresas han exprimido su poder "incluso para ser más dominantes" y que la situación recuerda a la que ya se vio, según este comité, con los barones del petróleo o los magnates del ferrocarril.



Durante el curso de la investigación se han analizado 1,3 millones de documentos y se han realizado más de 300 entrevistas. Además, ante el comité comparecieron el pasado mes de julio Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), Sundar Pichai (Google) y Tim Cook (Apple).



Aún siendo diferentes, dice el informe, estas cuatro empresas comparten los problemas suscitados, fundamentalmente en lo que se refiere a la distribución. "Controlando el acceso a los mercados, estos gigantes "pueden elegir a los vencedores y a los vencidos" en nuestra economía, cargando tarifas exhorbitantes, imponiendo duros contratos y extrayendo datos personales y de negocios de tremenda importancia.



Además, su posición les sirve para "mantener su poder de mercado", controlando la infraestructura en la era digital, así como otros negocios, lo que le permite identificar posibles rivales y, en último término, comprarlos y terminar con posibles amenazas a la competencia.



En resumen, dice el informe, estas empresas han explotado su poder para incluso ser más dominantes: "simplemente se han convertido en monopolios que ya vimos en la era de los barones del petróleo o de los magnates del ferrocarril. Empresas que pese a haber dado un claro beneficio a la sociedad, su dominio tiene un precio".



En el estudio se indica que Facebook y Google tienen poder monopolístico, mientras que Apple y Amazon tienen un "importante y duradero poder de mercado", y además se critica a las agencias estadounidenses de defensa de la competencia, de las que se dice que no han logrado limitar el predominio de estas empresas.



El informe, de 449 páginas, recomendó al Congreso que considere una serie de medidas, como una legislación que obligue a estas compañías a separar sus populares plataformas de internet de otras líneas de negocio, además de cambios en las leyes de defensa de la competencia para revitalizar la aparente ausencia de un firme cumplimiento.



El informe no conlleva consecuencias legales en sí mismo, pero los legisladores confían en que sus conclusiones animen a los responsables políticos a tomar medidas. Los republicanos en el panel de la Cámara de Representantes no firmaron el informe y han dicho en entrevistas concedidas en los últimos días que, aunque también están preocupados por las tecnológicas, no están de acuerdo con algunas de las recomendaciones que hacen los demócratas.





