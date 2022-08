Reducción del déficit y de los subsidios, las tareas de Massa

“Controlar la inflación con determinación”. Esa fue una de frases más contundentes que lanzó Sergio Massa, el nuevo ministro de Economía de Argentina, durante su posesión el miércoles en Buenos Aires en la que reafirmó su misión principal de enderezar la senda macroeconómica del país.



De esta manera, Massa se estrena como el tercer titular de esta cartera en un mes, tras la renuncia de Martín Guzmán por diferencias con Cristina Fernández de Kirchner y el paso fugaz de un par de semanas de Silvina Batakis, de bajo perfil político.



De 50 años, Sergio Massa es un político archiconocido en la sociedad argentina y, aunque no es economista, el gobierno de Fernández pone en sus hombros y en su capacidad de negociación, el gestionar con todas las partes involucradas para lograr las reformas necesarias.



“Sergio Massa es un político bien conocido. Fue candidato presidencial peronista en 2015 aunque perdió contra el oficialista Daniel Scioli, quien a su vez terminó siendo vencido por Mauricio Macri. Desde entonces y hasta ahora, Massa se mostró afín a la línea económica de Roberto Lavagna el cual favorece un enfoque pragmático de los problemas, en contra de la burocracia y que está en contra de la ‘creatividad fiscal’”, indicó Daniel Heredia, economista de Credicorp Capital.



La economía actual



Sergio Massa asume su cargo en el limbo de la segunda crisis macroeconómica más importante del continente americano.



La inflación cerró en junio en más del 60% en su tasa anual y se espera que pueda llegar al 90% en lo que resta del año. Mientras, en el primer semestre el costo de vida creció en 36,2%.



Entre otros datos, el producto interno bruto del país creció 6% en el primer trimestre de 2021, una clara reducción frente al 10,3% con el que el país cerró el 2021.



También, el peso argentino tuvo una depreciación de 17,55% en el primer semestre del año en curso, según Bloomberg Economics.



“Sergio Massa se enfrenta a una economía que presenta una severa crisis de confianza, que se agudizó luego de la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía”, señaló a su turno, Fabiano Borsato, CFO de Torino Capital.



Para el analista, la corrida registrada en el mercado deuda local, que llevó al desplome de los precios de los bonos denominados en pesos, “se ha conjugado con las dificultades que ha tenido el Banco Central para acumular reservas, pese a que se han registrado ingresos récord de exportaciones agrícolas, lo que ha restado margen de maniobra a la autoridad monetaria para contrarrestar las presiones cambiarias y atender a los objetivos acordados con el FMI”.



Las medidas anunciadas



En un paquete en el que se trató de no dejar ningún cabo suelto, Massa propuso un plan que contempla dejar de imprimir dinero; un incentivo a las exportaciones; reducir el déficit fiscal primario al 2,5%, respaldando el acuerdo con el FMI e incrementar las reservas del Banco Central de la República Argentina por medio de desembolsos de organismos internacionales.



También, anunció un ajuste más significativo de los subsidios al gas y a la energía (para 4 millones de personas); un control a la “sobrefacturación” eléctrica de las empresas y un canje voluntario para tenedores de bonos en pesos.



El S&P Merval, el más representativo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró en una modesta alza de 0,04% en la jornada posterior al anuncio y el riesgo país subió 1,8% a 2.438 puntos básicos.



El dólar oficial cerró a 130,75 pesos para la compra y 138,75 pesos para la venta al público; mientras tanto, en el mercado informal disminuyó 7 pesos hasta los 291 pesos por unidad.



¿Qué esperar de las medidas?



Daniel Heredia, de Credicorp Capital, afirmó que, a su juicio, no se esperan cambios significativos en la gestión económica. “Nuevamente hay ausencia de detalles concretos de cómo se obtendrá los objetivos. Habrá que esperar a ver números del déficit fiscal. Ese desequilibrio es la fuente de toda la volatilidad”, apuntó Heredia.



Por su parte, si bien Borsato ofreció una “percepción positiva” sobre los anuncios “aún resulta prematuro prever con certeza que probabilidad de éxito tendrá esta nueva gestión” y si las habilidades de Massa serán suficiente para sobrellevar las “tensiones presentes” en la actual coalición del Gobierno, en particular, desde el ala radical.



