Los puntos clave del proyecto pensional mixto que se propone en Chile

Chilenos celebran el triunfo del 'No' a la nueva Constitución.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó un proyecto de ley que busca suprimir el actual sistema privado de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las reemplaza por un sistema mixto de contribución, matizando así una de sus promesas de campaña.



Con el actual sistema, el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo (unos US$400 dólares), señaló el mandatario en su alocución oficial.



La propuesta del gobierno, que ingresaría la próxima semana al Congreso -donde no tiene mayoría- mantendrá el pilar de ahorro individual, que actualmente promedia un 10,5% del salario, y agrega un 6% a cargo del empleador, que hasta ahora no tenía ninguna participación.



El nuevo aporte del empleador “irá a un fondo de seguro social que permitirá mejorar las pensiones de todos y todas, pero especialmente de las mujeres que son las más afectadas por el actual sistema”, se explicó.



Las AFP en sí serán reemplazadas por un Sistema Mixto de Pensiones, con un gestor público de inversión y actores privados.



“El actual sistema de pensiones está en crisis, y eso nadie lo pone en duda. Las pensiones de hoy no alcanzan para que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, sostengan una vida digna en su vejez, sin importar cuánto trabajaron durante su vida”, dijo Boric.

La reacción ante los anuncios del mandatario fue mixta, ya que los expertos aún esperan el articulado en concreto para conocer los detalles, ya que la propuesta de este miércoles por la noche aún carecía de elementos importantes.



“La sensación con este proyecto todavía es de incertidumbre y controversia. Todavía hay muchos actores y expertos que critican la falta de detalles de cómo este plan y estructura provisional va a funcionar efectivamente”, explicó Leandro Lima, analista del Cono Sur de Control Risks.

Una de las críticas que se planteó en el debate público, dice Lima, es que muchos actores han señalado que la “ciudadanía no quiere que sus cotizaciones vayan a un fondo común” si no a sus cuentas individuales.



El otro punto controversial que recoge el experto es que “hay una falta de medidas” en contra de la informalidad laboral, un problema “muy serio” en Chile, que a su vez explica en parte “las bajas pensiones en el país”.



De acuerdo con el nuevo esquema que plantea el gobierno, una mujer chilena tendría un incremento de 134.874 pesos chilenos, es decir, 52%. La pensión sin reforma suma 257.651 pesos chilenos, mientras que con el proyecto de ley sería de 392.525 pesos chilenos.



Portafolio conoció que Asofondos, el gremio de los fondos privados de pensiones en Colombia, considera que “los primeros anuncios sobre dicha reforma van en la dirección correcta”, en particular “fortalecimiento del ahorro pensional de los trabajadores, la propiedad individual de los recursos, y darle la importancia a la inversión de dichos ahorros”.



Por su parte, Daniel Wills, vicepresidente técnico y de estudios económicos de Asofondos, dijo que esta es una reforma en la que el Estado pone más recursos para el sistema pensional.



El experto consideró que es un “gran contraste con Colombia donde se quiere hacer una reforma para que el Estado ponga menos para pensiones”.

