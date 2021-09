Régimen talibán daría permiso a mujeres para trabajar en ONG

El régimen talibán aceptó dejar que las mujeres trabajen para el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), pero poner esto en marcha requerirá tiempo, indicó a la agencia 'AFP' el director general de la ONG.



"Nuestras empleadas deben poder trabajar libremente con sus colegas masculinos en todo el país", declaró Jan Egeland desde Kabul, después de reunirse con los ministros de Relaciones Exteriores, de Refugiados y de Trabajo Humanitario pertenecientes al movimiento islamista.



(Vea: Producción de alimentos en Afganistán, amenazada por crisis y sequía).

Los ministros "han dicho que, en principio, están de acuerdo", pero admitieron que "esto avanzaba lentamente y que iba a tomar tiempo".



El NRC es una de las organizaciones humanitarias más activas de Afganistán. Casi un tercio de su plantilla en ese país son mujeres.



La organización intenta negociar acuerdos a nivel local en siete de las 14 provincias en las que está implantada para que las mujeres puedan retomar su trabajo, explicó Egeland.



(Vea: Régimen talibán se enfrentaría a escasez de billetes en Afganistán).



Como otras ONG, el NRC debe adaptarse a las consignas fluctuantes de los talibanes respecto al trabajo de las mujeres.



Hay lugares en donde las mujeres pueden trabajar con hombres, otros en donde no y en donde, además, tienen prohibido trabajar, y todo en función de lo que quiera el jefe talibán local.



Bajo el anterior mandato talibán (1996-2001), las mujeres estaban excluidas en gran parte de la vida pública y no podían ni trabajar ni estudiar. Desde su vuelta al poder a mediados de agosto, los islamistas han intentado tranquilizar a la población afgana y a la comunidad internacional, asegurando que esta vez serían menos estrictos.



Pero, en la práctica, las mujeres todavía no han vuelto al trabajo. Las estudiantes tampoco han podido volver ni a los liceos ni a los centros de bachillerato, pese a que los talibanes anunciaron la semana pasada que las jóvenes podrían volver a las aulas "lo antes posible".



El NRC, entretanto, decidió no reabrir sus colegios si las chicas no pueden estudiar en ellas. "No podemos educar si no educamos igual a niñas y niños", justificó Egeland.



La ONG gestiona centenares de colegios de primaria y bachillerato en Afganistán. En los últimos años, los talibanes dejaban que educara a las niñas en las zonas bajo su control.



(Vea: Para Biden, ya no había un propósito claro para seguir en Afganistán).



Por otro lado, Egeland llamó la atención sobre la situación de la economía afgana durante la reunión. Según la ONU, 18 millones de personas (más de la mitad de la población) dependen de la ayuda humanitaria.



"Es una carrera contra el reloj", recalcó Egeland. "La gente morirá muy pronto".



AFP