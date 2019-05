Regresa el ánimo por el bitcoin: sube a máximo de ocho meses

El bitcoin escaló por encima del nivel de US$7.000 en su racha ganadora más prolongada desde 2013, la cual reanimó los mercados mundiales de criptomonedas.



El repunte llega solo unos días después de que el activo superase los US$6.000 y está atrayendo la atención de los inversores en conferencias sobre la tecnología subyacente al mayor activo criptográfico del mundo, que tienen lugar en Nueva York.



"El bitcoin está actuando de manera diferente desde que sobrepaso la media móvil de 200 días" y las ganancias se dan sobre un buen volumen, lo que es una buena señal, dijo Tom Lee, cofundador de Fundstrat y notorio alcista del bitcoin en un correo electrónico.





Blockchain Week, un evento copatrocinado por New York City Economic Development Corp., está en marcha y el foro Consensus está a punto de comenzar. Ante las dificultades de los analistas de fundamentales para explicar los mercados de monedas virtuales, los operadores han señalado recientemente una mayor aceptación de las monedas digitales por parte de las instituciones.



Empresas como Fidelity Investments planean comprar y vender bitcoin para clientes institucionales proximamente, y E*Trade se está adentrando en la negociación. A principios de este mes, el Banco de Canada y la Autoridad Monetaria de Singapur anunciaron que se habían enviado monedas digitales recíprocamente utilizando la tecnología de la cadena de bloques.



La moneda digital más conocida llego a apreciarse un 14% el lunes a US$7.174,63, y después recorto la ganancia al 12%, según precios compuestos compilados por Bloomberg a las 9:47 a.m., hora de Londres.



Otras monedas digitales también se apreciaron en un rally generalizado: bitcoin cash hasta un 23%, y litecoin y ether, al menos un 9%. Si bien el bitcoin se ha apreciado en más del 100% desde el mínimo tras su desplome, el mundo criptografico no se libra de los dolores de cabeza.



Binance, un gran mercado de monedas virtuales, ha anunciado recientemente que fue victima de un ataque a 7.000 bitcoines por alrededor de US$40 millones.



Las empresas detrás de la bolsa digital Bitfinex y la criptomoneda Tether dijeron recientemente que la denominada moneda digital estable está respaldada por efectivo y valores a corto plazo que solo equivalen al 74 por ciento de las monedas en circulación en lugar de estar totalmente vinculada al dólar estadounidense.



Y todo eso sin contar la volatilidad: el bitcoin alcanzo un máximo de US$19.000 en diciembre de 2017 antes de desplomarse en los meses siguientes.