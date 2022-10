Los retos económicos de Sunak como primer ministro del Reino Unido

Tal y como se anticipó en encuestas en los recientes días, Rishi Sunak fue confirmado como nuevo primer ministro del Reino Unido en unas elecciones exprés dentro del Partido Conservador británico.



El joven político de origen indio fue el único candidato de los ‘tories’ que logró superar el umbral de 100 apoyos que los diputados conservadores debían brindar a alguno de los tres candidatos; una contienda de la que al final se retiraron el exprimer ministro Boris Johnson y la responsable de las Relaciones Parlamentarias, Penny Mordaunt, que al final se retiró siendo considerada “la más adecuada” para lograr la unificación del partido.



Así las cosas, Sunak, el primero en abandonar el barco de Johnson en la crisis de hace dos meses, se hace con el cargo del primer ministro en lo que podría mencionarse como ‘revancha’, luego de perder el puesto en los recientes comicios con Liz Truss. Ahora estos dos rivales políticos tendrán una audiencia pública con el rey Carlos III para confirmar el nombramiento este martes.



Truss, que había sido considerada como la “nueva Dama de Hierro”, precipitó su caída luego de presentar un plan de recorte de impuestos financiado con mayor deuda, lo que desestabilizó los mercados. “Las repetidas advertencias de Sunak de que los planes de Truss resultarían en un caos económico resultaron correctas y lo colocaron en la primera posición cuando el cargo de primer ministro de Truss se derrumbó. Aún así, Sunak no era un candidato seguro dada la amargura y la división en el Partido Conservador”, apuntó Ulf Thoene, profesor asociado en Negocios Internacionales de la Universidad de la Sabana.



Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción (Chile), recordó que recientemente, Sunak se desempeñó como ministro de Hacienda de Johnson, en una labor que estuvo marcada por “las medidas de impulso económico y de ayudas sociales en el tiempo de la pandemia”, una acción que divide la política británica, ya que unos mencionan que “fue muy poco”, mientras otros “representó un alejamiento” de su líder.



Entre otras de las críticas que se le han reclamado está en que “estuvo involucrado en las polémicas fiestas gubernamentales”, así como la polémica sobre la tributación de su esposa, que no toda se hacía dentro del Reino Unido, de acuerdo con Astroza.



Parte de los principales retos que tiene el nuevo primer ministro británico está lograr la unidad del Partido Conservador, que de acuerdo con las más recientes encuestas, si las elecciones generales fueran hoy solo lograría 22 escaños en la Cámara de los Comunes. “Sería un fracaso para el partido político más antiguo del mundo”, apuntó Astroza.



También, el reto económico del Reino Unido está en la agenda del futuro primer ministro. Un desafío que rememora la especialista, no solo se debe a la guerra en Ucrania o a la crisis global por las cadenas globales de valor, sino también a la crisis del Brexit. “Se está cumpliendo todo lo que se advirtió antes”, apuntó la docente.



Acerca del lío económico, Tim Bale, profesor de Política en la Universidad Queen Mary de Londres, explicó que Sunak “tiene que calmar a los mercados financieros y, con suerte, reducir los costos de endeudamiento del gobierno, y esperar que eso alimente las reducciones en las tasas de interés de los préstamos hipotecarios de las personas”.



Para Bale, otros de los retos económicos que tiene Sunak está en tratar de evitar o mitigar “la recesión a la que se dirige el país” al mismo tiempo en el que “ayuda a reducir la inflación”.



Es importante recordar que en la actualidad, la inflación en el Reino Unido fue del 8,8% para septiembre, al tiempo que el PIB solo creció 0,2% en el segundo trimestre de este año, mientras, de acuerdo con la estimación temprana, en agosto habría enfrentado una caída de 0,3% después de crecer un tibio 0,1% en julio.



En palabras de Tim Bale, Sunak también deberá “reducir el déficit del gobierno sin recortar los servicios públicos esenciales”.



En sus primeros días, Sunak también deberá dar señales claras sobre la reconfiguración del gabinete, mayormente conformado por sus aliados políticos, resaltó el docente Ulf Thoene.



Las palabras de Sunak



En un breve discurso este lunes tras su nombramiento, el nuevo primer ministro aseguró que su máxima prioridad será la “estabilidad y la unidad” tanto del país como del partido ya que “solo así se superarán” los desafíos actuales.



“Esta es la única manera de que derrotaremos los desafíos que enfrentamos y construiremos un mejor y productivo futuro para nuestros hijos y nietos”, agregó Sunak quien también aseguró que trabajará con “integridad y humildad”.



Sobre su nombramiento, este primer ministro británico de origen indio señaló que es “el privilegio más grande de mi vida, el ser elegido por el partido que amo y brindarle al país algo de lo que me ha brindado”.



La Unión Europea fue de los primeros aliados en felicitar a Sunak, además de pedirle por los puntos mencionados de unidad y estabilidad en el Reino Unido.



En su vida personal, Sunak trabajó en Goldman Sachs y está casado con Akshata Murty, poseedora de una gran fortuna.



Roberto Casas Lugo

PORTAFOLIO