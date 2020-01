Reino Unido permitirá a Huawei participación en red 5G

El Gobierno británico de Boris Johnson anunció este martes que permitirá al gigante chino Huawei una participación "limitada" en el desarrollo de la red 5G del Reino Unido.



El Consejo de Seguridad Nacional, formado por algunos ministros y el abogado del Estado, y presidido por el primer ministro británico, Boris Johnson, determinó hoy en una reunión que los proveedores considerados "de alto riesgo", como Huawei, podrán desempeñar un papel "periférico" dentro de esa red.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, instó al Reino Unido, en una visita a Londres en mayo de 2019 a excluir a Huawei por los riesgos que su participación en la red podría plantear para la seguridad nacional.



Además, este martes, tres senadores estadounidenses -los republicanos Marco Rubio, Tom Cotton y John Cornyn- escribieron a todos los miembros del Consejo Nacional de Seguridad británico para instar a excluir a Huawei de la red 5G, según ha publicado Financial Times.



No obstante, los servicios de seguridad británicos han considerado que el riesgo es controlable. Según se señala en un comunicado, en la reunión del Consejo se acordó que Huawei podrá tener "una presencia minoritaria limitada, de no más del 35 %, en la periferia de la red", que conecta "los dispositivos y el equipamiento con las antenas de teléfonos móviles".



La empresa china tendrá prohibido proporcionar equipamiento a las consideradas "partes sensibles" de la red 5G, conocidas como el "núcleo". También se le excluirá de participar en áreas geográficas "sensibles", como bases militares y plantas nucleares en este país y tampoco podrá participar en redes relacionadas con la seguridad dentro de infraestructuras nacionales "críticas".



Ciaran Martin, consejero ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, afirmó hoy que "este paquete asegurará que el Reino Unido cuenta con un marco para la seguridad digital muy sólido, práctico y técnicamente capaz de cara a los próximos años".



En una nota difundida por el ministerio de Cultura, Digital, Medios de Comunicación y Deportes, Martin recordó que los proveedores considerados "de alto riesgo" "nunca han estado y nunca estarán en nuestras redes más sensibles".





EFE