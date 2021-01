Reino Unido, primer país en aprobar vacuna de AstraZeneca

El Reino Unido se convirtió este miércoles en el primer país en dar luz verde a la vacuna de AstraZeneca, un fuerte impulso a la campaña de vacunación frente al aumento de casos de covid-19 que registran muchos países europeos, como Alemania, que superó por primera vez los 1.000 muertos diarios.



La pandemia de coronavirus causó cerca de 1,8 millones de muertos en el mundo y más de 81 millones de contagios, según un recuento este miércoles de la AFP, mientras se teme que los viajes por las fiestas de fin de año aumenten la propagación de la enfermedad.



El Reino Unido, uno de los países más enlutados en Europa con más de 71.500 muertos, se enfrenta a un incremento de las infecciones atribuido a una variante del virus, que según un estudio británico es más contagiosa (entre un 50% y un 74%), y se está detectando cada vez en más países, entre ellos Chile.



La Agencia británica del Medicamento dio su luz verde el miércoles a la vacuna del grupo británico AstraZeneca y la universidad de Oxford, gracias a la cual las autoridades esperan acelerar la campaña de vacunación iniciada a principios de este mes.



Esta vacuna era muy esperada por razones prácticas: es mucho más barata que la ya distribuida Pfizer/BionTech y puede conservarse a temperaturas de entre 2 ºC y 8 ºC, lo que facilita la vacunación a gran escala.



El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró una noticia "realmente fantástica" y un "triunfo para la ciencia británica". "Ahora vamos a vacunar al mayor número de gente posible lo más rápido posible", declaró en Twitter.



La vacuna empezará a usarse a partir del 4 de enero en el país, que ha pedido 100 millones de dosis. Entretanto, las autoridades han reconfinado a una gran parte de la población para intentar contener el alza de casos.



RÉCORD DE MUERTOS EN ALEMANIA



En cambio, es poco probable que la UE autorice la vacuna de Astrazeneca en enero. "Aún no se presentó ninguna autorización formal de comercialización en la EMA" para esta vacuna, lo que significa que por ahora "no se puede establecer un calendario", explicó la Agencia Europea del Medicamento (EMA) a la AFP.



Europa es la región más golpeada del mundo por el virus con 562.500 fallecidos y 26 millones de contagios. Alemania registró más de 1.000 decesos vinculados al covid-19 en 24 horas, según cifras del instituto de vigilancia sanitaria Robert Koch, difundidas el miércoles.



En total, se registraron 1.129 fallecidos en un día y 22.459 nuevos casos en el país. Alemania se está viendo muy duramente golpeada por la segunda oleada de coronavirus, por lo que el gobierno reinstauró medidas de confinamiento parcial hasta el 10 de enero como mínimo.



El país inició el domingo su campaña de vacunación, al igual que la mayoría de Estados europeos, como Francia, donde el gobierno prevé nuevas medidas en las zonas más afectadas, previendo un "aumento incontrolado de la epidemia" en enero tras las fiestas de fin de año.



Con 11.395 casos de covid-19 el martes, Francia aún está lejos del objetivo del gobierno de mantener las infecciones por debajo de 5.000. Y ya hay más de 64.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Pero por el momento, se excluye un nuevo confinamiento local o nacional.



VACUNA CUBANA CONTRA EL COVID -19



En América Latina y el Caribe, segunda región en el mundo que lamenta más de medio millón de muertos por el coronavirus, Cuba anunció el miércoles que podrá inocular a toda su población una vacuna propia contra el virus en el primer semestre de 2021.

El país está en capacidad "para inmunizar a la población cubana contra el virus SARS-CoV-2 en el primer semestre de 2021", aseguró el director del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), Vicente Vérez Bencomo, citado el martes por el diario oficial Granma.



Sus dos vacunas candidatas, Soberana01 y Soberana02, "han avanzado en el ensayo clínico de manera importante, la 01 va terminando la Fase 1 y la 02 entra en la Fase 2", informó. Otro avance en el ámbito de las vacunas viene de China, país donde surgió el virus hace un año.



El laboratorio Sinopharm anunció el miércoles una eficacia del 79% de uno de sus inmunizantes, que deberá distribuirse en China y en los países desarrollados. En Wuhan, epicentro de la pandemia a principios de año, oficialmente 50.000 personas resultaron contagiadas por el virus y cerca de 4.000 fallecieron.



Pero un estudio del centro chino para el control y prevención de enfermedades reveló que el número de contagiados por el virus en esta ciudad sería diez veces superior al balance oficial. El gigante asiático registró oficialmente 4.634 muertos en total por el virus.



"REMOVER CIELO Y TIERRA"



En Estados Unidos, país con el mayor número de fallecidos desde el inicio de la pandemia (más de 338.600 muertos y 19,5 millones de casos), el presidente electo Joe Biden expresó el martes su preocupación por el vertiginoso aumento de contagios. "Las próximas semanas y meses serán muy difíciles para nuestro país", declaró desde su feudo de Wilmington, en el estado de Delaware.



"Quizás los más difíciles de toda la pandemia", recalcó. Millones de estadounidenses viajaron para pasar las fiestas de Navidad en familia, pese a los llamados a no desplazarse. Joe Biden, que asumirá el cargo en menos de un mes, estimó que "el plan del gobierno de Trump para la distribución de vacunas está con retraso" y prometió "remover cielo y tierra".



El presidente electo aseguró que se administrarán 100 millones de dosis durante los primeros 100 días de su mandato. Hasta ahora solo unas 2,1 millones de personas han recibido la primera inyección de una de las dos vacunas autorizadas (Pfizer/BioNTech y Moderna).



AFP