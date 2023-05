¿Cuándo se 'descongelarían' las relaciones entre EE. UU. y China?

El presidente estadounidense Joe Biden indicó, el domingo 21 de mayo, que las relaciones entre Washington y Pekín deberían comenzar a "descongelarse muy pronto", después de que Washington derribase este año un globo chino, presuntamente espía.



Biden explicó que las relaciones se deterioraron en los meses siguientes a las conversaciones que mantuvo con el presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre del G20, en la isla indonesia de Bali en noviembre.



La decisión de Washington de derribar en febrero un globo chino espía que sobrevolaba Estados Unidos provocó una disputa diplomática entre las dos potencias.



Una visita a Pekín del jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken, anunciada como una ocasión para mejorar las relaciones, fue anulada tras ese incidente.



En una rueda de prensa este domingo, al término de la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, se preguntó a Biden por qué no estaba en funcionamiento una línea de comunicación directa prevista entre Estados Unidos y China.



"Tienen razón, deberíamos tener una línea directa abierta. En la conferencia de Bali, es lo que habíamos acordado el presidente Xi y yo que íbamos hacer y a reunirnos", respondió.



"Y entonces, ese estúpido globo que llevaba el equivalente a dos vagones de carga de material de espionaje sobrevoló Estados Unidos", añadió Biden.



"Fue derribado y todo cambió en términos de diálogo. Creo que veréis como eso empieza a descongelarse muy pronto".

China y EE: UU: iStock

La administración Biden también enfureció a China al poner en el punto de mira el comercio de microchips avanzados, alegando riesgos de uso para fines militares.



El presidente Biden defendió esas acciones el domingo, un día después de que el G7 advirtiera a China contra sus "actividades de militarización" en la región.



"China está desarrollando su ejército, y por eso he dejado claro que no estoy preparado para comerciar con ciertos artículos con China", dijo.



"Todos nuestros aliados se comprometieron a no hacerlo tampoco, a no proporcionar ese tipo de material. Pero no es un acto hostil, es un acto que dice 'vamos a asegurarnos de hacer todo lo posible para mantener el statu quo'".

