Relatos de pandemia desde 12 ciudades alrededor del mundo

La pandemia del coronavirus no solo ha modificado por completo los estilos de vida de millones de personas alrededor del mundo, sino que ha supuesto un duro golpe a su economía personal, a sus expectativas laborales e incluso a sus planes para el futuro.

La covid-19 afecta a 187 países, los cuales suman alrededor de 4 millones de personas contagiadas y más de 270.000 muertes. Además, la pandemia no tiene distinción entre economías avanzadas y países en desarrollo. Ante esto, ¿están sufriendo las personas problemas similares a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia y vivir en países completamente distintos?



Portafolio habló con 12 personas de ciudades de todo el mundo, quienes contaron cómo viven la crisis a través de cuatro preguntas: 1. ¿Cómo ha visto el impacto de la covid-19 en su país? 2. ¿Cómo ha cambiado su vida durante la pandemia? 3. ¿Cómo está viendo los planes de apertura o reactivación económica? 4. ¿Cual es su principal temor económico personal?

1 Rosemary Greene, abogada

(Nueva York, Estados Unido).



1.-Las respuestas caóticas de los líderes estadounidenses no han sido sorprendentes y la covid-19 ha resaltado aún más las diferencias demográficas ya obvias de cómo viven las distintas personas en Nueva York.



2.- Creo que al igual que el resto, lo más destacado es que nuestra vida social está reducida a llamadas y mensajes. También soy fanática del tenis, pero no he podido volver a una cancha por los encierros ni ver los eventos de este deporte. Lo último que diría es el cambio inmediato en el acceso a alimentos o productos que uno da por sentado, y tener que replantear su consumo.



3.-Me temo que el proceso de apertura en EE. UU. seguirá siendo altamente politizado por la falta de una dirección central y un liderazgo confiable.



4.- Me preocupa principalmente la posibilidad de una recesión generalizada y duradera, que no solo me afectará personalmente, sino a toda la población.



2 Danilso Jácome, presidente de Wposs

​(Miami, Estados Unidos).



1.- No es un secreto que EE. UU. se ha convertido en el principal centro de la tragedia, lo que ha supuesto, incluso para la principal economía del mundo, no solo un reto para el sistema de salud, sino también para la cohesión de los distintos estados.



2.- Más allá del hecho de convertir el hogar en el único lugar donde hacer todas las actividades, como empresario ha sido un reto liderar la migración de las operaciones de la compañía al teletrabajo.



3.- En Florida la reapertura inició con los restaurantes en la mayoría de condados, con una capacidad de 25%, pero no solo los negocios deben tener medidas de higiene, sino que todos debemos cambiar nuestra forma de actuar y ajustarnos a esta realidad, pero creo que para que esto funcione, se necesitan más fondos a empresas y consumidores, hay mucha gente sin dinero para comprar productos.



4.- Mi temor es que se vean afectados nuestros clientes en los diferentes países, pues eso impacta las ventas y nuestra capacidad financiera.



3 D'Andrea Dore, health service provider

(Río de Janeiro, Brasil).



1.- Todos sentimos frustración. Después de que varios países nos advirtieron que no subestimáramos al virus, cometimos el mismo error, siento que pagaremos un precio alto porque el sistema de salud ya era precario.



2.- Mi mayor cambios es en el trabajo, soy proveedora de servicios de salud, con medicina energética, y ahora tiendo a los clientes utilizando las redes sociales.



3.- En Brasil no logramos un aislamiento eficiente. Muchos no eran conscientes de la gravedad de la situación y siguieron saliendo, por lo que aún estamos al comienzo del proceso y evaluando la aplicación del bloqueo.



4.- Mi mayor preocupación es la crisis económica que sin duda enfrentaremos, el desempleo masivo y el aumento de la violencia. Vendrán tiempos difíciles para todos, pero para países como Brasil, que ya estaban en dificultades, la recuperación será más difícil y lenta.

4 Víctor Franco, experto en comunicación

(Madrid, España).



1.- El impacto en España ha sido demoledor, como demuestran las cifras, pese a que los ciudadanos han vivido uno de los confinamientos más estrictos de Europa.



2.- En primer lugar, el teletrabajo, opción que antes solo usaba el 5% de empresas. Además, la realización de ejercicio en casa, que he integrado en mi nueva rutina y me ha permitido mantener una mayor estabilidad emocional. Por último, dedicarle más tiempo a formación para adquirir nuevas habilidades.



3.- Creo que el plan diseñado está siendo gradual y cuidadoso, pese a que pueda perjudicar en lo económico la limitación de la actividad de muchos sectores. Siento que está apoyado por conocimiento médico, y esa es la opción más fiable.



4.- Creo que el miedo a perder el trabajo es un temor común. Afortunadamente, España cuenta con un sistema de protección social que permite sostener al ciudadano.

5 Ulwin Hoffmann, ingeniero

(Ciudad del Cabo, Sudáfrica).



1.- El Gobierno ha demostrado un fuerte liderazgo para limitar las infecciones y estos esfuerzos parecen estar dando sus frutos. Pero creo que viviremos con restricciones sociales y desafíos económicos durante dos años.



2.- Actualmente solo salgo de casa para hacer compras esenciales y hacer ejercicio limitado, algo completamente distinto a mi vida anterior. Mi familia vive en la misma ciudad y no les he visto hace más de 40 días.



3.- El país tiene una estrategia de apertura ajustada al riesgo, por lo que no hay una fecha fija para volver a la ‘normalidad’. Coincido en que ser cauteloso tiene más sentido que aliviar las restricciones rápidamente.



4.- En mi familia enfrentamos una reducción de ingresos y poder adquisitivo, por lo que la vida será más difícil en los próximos años.

6 Ethan Illingworth, informático

(Londres, Reino Unido).



1.- El Reino Unido se ha visto gravemente afectado y es una parodia que los responsables no utilizaran los meses de advertencia de otros países para prepararnos mejor. Ahora las muertes son de las más altas de Europa.



2.- Trabajar desde casa es un gran cambio para muchos, pero el hecho de que yo labore para una firma de tecnología ha ayudado a adaptarme más fácil.



3.- El proceso está comenzando, pero hasta ahora el mensaje no es claro, lo que resulta en una mayor incertidumbre acerca de cuán seguros estamos realmente.



4.- La recesión inevitable es bastante aterradora, mientras que el estancamiento del empleo genera ansiedad.

7 Serena Castelnovo, brand manager

(Como (Lombardía). Italia).



1.- Vivo en la zona de Lombardía, que fue una de las más afectadas, y no sé si se cometieron errores o se pudo haber evitado, pero lo cierto es que muchas personas han muerto sin decir adiós a sus familias. Italia se detuvo por lo que pareció mucho tiempo y pasarán meses antes de volver a la ‘normalidad’.



2.- La vida ha cambiado: una simple compra de comestibles se convirtió en una verdadera aventura para planificar con anticipación.



3.- Aunque ya es posible salir, creo que los riesgos relacionados con una posible segunda ola están en manos de todos ahora, me siento obligada a seguir siendo cuidadosa, lo clave va a ser la responsabilidad de cada uno.



4.- Mi familia dirige un negocio y se experimentó una disminución del 50% en los ingresos. La incertidumbre sobre el futuro es mi mayor preocupación.



8 Irena Vrnáková, Customer Service Team Coach

(Praga, República Checa).



1.- El impacto es significativo, al igual que en resto de países. La mayor parte de los primeros contagios se dieron por las fronteras abiertas, los viajeros y trabajadores transfronterizos.



2.- La llegada de la pandemia fue difícil, pues recibí una oferta para trabajar en España, firmé el acuerdo para salir de mi empresa, pero la emergencia me impidió poder tomar el nuevo empleo.



3.- La República Checa también comenzó a liberar las restricciones, pero hay incertidumbre en el proceso, pues los tribunales declararon varias de las medidas como contrarias a la ley.



4.- Mis principales preocupaciones se han centrado en las personas y la economía después de la pandemia.

9 Vicky Zhang, funcionaria pública

(Heféi, China).



1.- Siento que ha unido a China y ha supuesto una prueba para la gestión urbana y rural del país.



2.- El principal cambio es tener que usar mascarilla en todas partes, mientras que el temor a los restaurantes ha hecho que tenga que cocinar en casa, lo que me ha permitido mejorar mis habilidades. Muchos sitios de ocio aún no están abiertos.



3.- Estoy de acuerdo con lo que ha hecho el Gobierno, ha tomado medidas graduales y efectivas. Pero sabemos que no estamos del todo seguros y tenemos que estar alerta.



4.- Mi mayor temor es la recesión económica.



10 Ruben Herweg

(Berlín, Alemania).



1.- Tenemos restricciones de contacto y cierre parcial, pero la situación parece estar bajo control. El sistema de salud está funcionando muy bien y todavía hay suficiente capacidad libre.



2.- Más allá del teletrabajo, en Alemania se ha permitido durante este tiempo salir a practicar deportes o caminar, o reunirse con un amigo.



3.- Tenemos que aprender a vivir con el virus, pero no podemos encerrarnos durante dos años. Los pasos cautelosos hacia una nueva normalidad son importantes, pero debe evitarse una segunda ola fuerte de infección. El Gobierno lo ha hecho bien.



4.- No estoy demasiado preocupado. Mi trabajo y el de mi esposa son a prueba de crisis y la situación económica y financiera de Alemania es muy fuerte. Me preocupa la situación en otros países, sobre todo fuera de Europa.

11 Karan Goenka

(Calcuta, India).



1.- Para India la pandemia supone un problema, pues por nuestra alta densidad de población se dificulta el distanciamiento social. Muchos asalariados diarios luchan por llegar a fin de mes y muchos negocios sufren un fuerte impacto en sus cuentas.



2.- Los mayores cambios son estar lejos de mi equipo de trabajo y amigos, y estar en una constante preocupación por mis allegados.



3.- Estamos comenzando a ver una acción de apertura aquí también, que es desafiante porque los casos podrían crecer, pero también es importante para que la economía pueda sobrevivir. Parece que tendremos que aceptar esta nueva normalidad y aprender a coexistir.



4.- Mi mayor temor es el impacto en la calidad de vida que traerá esta recesión.