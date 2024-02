‘Renta de los hogares creció cuarto trimestre consecutivo’: Ocde

De acuerdo con el último informe sobre crecimiento y bienestar económico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el ingreso real de los hogares per cápita de países miembro cayó un 0,2 % en el tercer trimestre de 2023, mientras que el PIB real per cápita creció un 0,3 %.



"La disminución del ingreso real de los hogares per cápita puso fin a cuatro trimestres consecutivos de crecimiento a partir del tercer trimestre de 2022", dijo la Ocde.

A pesar de la disminución, 11 países registraron un aumento en el ingreso real de los hogares per cápita en el tercer trimestre de 2023. Por ejemplo, Hungría experimentó el mayor aumento (5,5%), debido al fuerte crecimiento de la remuneración de los empleados, los ingresos del trabajo por cuenta propia y los ingresos de la propiedad.



"De los 21 países de la Ocde para los que había datos disponibles, los otros 10 experimentaron disminuciones. España experimentó la mayor contracción (-2,1%), impulsada por un aumento de los impuestos sobre la renta y el patrimonio", aseguran.



Reunión de ministros de Finanzas del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido). EFE

Países del G7

Respecto a los países del G7, es decir Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, se experimentó que el ingreso real de los hogares per cápita aumentó un 1,4% en Italia , impulsado principalmente por el crecimiento de la remuneración de los empleados y los ingresos del trabajo por cuenta propia.



En Reino Unido también hubo un crecimiento del ingreso real de los hogares per cápita, pero se desaceleró al 0,2% en el tercer trimestre de 2023 desde el 2,1% del trimestre anterior, ya que el PIB real per cápita disminuyó por segundo trimestre consecutivo.



Por su parte, Alemania experimentó una disminución del 0,6% en el ingreso real de los hogares per cápita , y el PIB real per cápita cayó por cuarto trimestre consecutivo. Canadá también tuvo una disminución en el tercer trimestre (-0,5%) , marcando el tercer trimestre consecutivo de disminución del ingreso real de los hogares per cápita en un contexto de crecimiento del PIB cercano a cero o negativo.



Frente a Estados Unidos, a pesar de un aumento del 1% en el PIB real per cápita y aumentos en la remuneración de los empleados y los ingresos del trabajo por cuenta propia, el ingreso real de los hogares per cápita cayó ligeramente en el tercer trimestre (-0,3%).



"Esto se debió principalmente a disminuciones en los pagos de prestaciones sociales del gobierno, incluido Medicaid, y aumentos en los pagos de impuestos y contribuciones a la seguridad social", manifestaron.



Francia experimentó una leve contracción (-0,1%) tanto en el ingreso real de los hogares per cápita como en el PIB real per cápita.