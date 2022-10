Londres busca sustituto urgente a ‘fugaz’ Liz Truss

Lo que era un secreto a voces, finalmente sucedió. La británica Liz Truss renunció este jueves como primera ministra debido a las presiones de los mercados e inclusive su propio partido sobre sus estrategias planteadas, entre esas, su plan de reducción de impuestos.



(En contexto: Liz Truss: renunció la primera ministra de Reino Unido).

Con su renuncia, en apenas 45 días de mandato, Truss se convirtió en la primera política de Reino Unido que dura tan poco al frente del gobierno, con lo que continúa la erosión de credibilidad del número 10 de Downing Street, que el Partido Conservador busca equilibrar para conservar el poder, al menos por un par más de años.



“Es un caos, nunca he visto nada igual, pero su renuncia ofrece la posibilidad de que el partido elija a un líder más sensato que lo ayude a recuperar parte del terreno que Truss perdió ante los laboristas. Es difícil creer que él o ella los llevará a la victoria en las próximas elecciones, pero es difícil imaginarlos haciendo un trabajo peor que ella”, señaló a Portafolio Tim Bale, profesor de Política en la Universidad Queen Mary de Londres.



El plan fiscal de Truss consistía, en pocas palabras, en generar un alto crecimiento económico aplicar un fuerte recorte de impuestos con mayor emisión de deuda. “Bajar impuestos y pagarlo con incluso más deuda pública no fue algo que los mercados financieros alrededor del mundo iban a ‘comprar’. Sobre todo en un ambiente en el cual están subiendo las tasas de interés y la moneda, la libra esterlina, se está enfrentando con presiones enormes”, apuntó a su vez Ulf Thoene, profesor asociado en Negocios Internacionales de la Universidad de la Sabana.



La desconfianza que plantea el docente se vio reflejada en la caída máxima en su historia, lo que llevó al Banco de Inglaterra a intervenir en el mercado. Una situación que provocó la destitución de su ministro de Hacienda Kwasi Kwarteng, así como revocar su plan inicial, la presión interna y externa desde su partido y la también renuncia de la ministra del Interior, Suella Braverman.



(Vea: Claves del caos político que acabó con gobierno británico de Liz Truss).



A esto se le suma la salida del bloque de la Unión Europea por el Brexit, un proceso del que aun no se han recuperado, así como la galopante inflación (8,8% en septiembre), que se ha visto impulsada por la guerra entre Rusia y Ucrania.



“El Reino Unido está pasando por un mal momento, está pasando por una tormenta perfecta que son los efectos del Brexit, que hoy en día ya los sienten realmente (...) También tienen problemas en el sistema de salud y en la marcha de sientos de extranjeros hacia sus países de origen, tras el proceso de separación comunitario (...) El factor económico importa muchísimo (...) El Reino Unido está dando una peor imagen y el Partido Conservador su peor cara”, dijo a su vez Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción (Chile).



De hecho, en cuanto a la confianza, ya las encuestas están mostrando que hoy en día, el Partido Laborista, alcanzaría la mayoría electoral, en eventuales comicios.



Este jueves, la bolsa de Londres reaccionó positivamente a la dimisión de Truss, con un avance del 0,27%. “Los mercados están al mando ahora”, sentenció Scott Service, gestor de cartera y codirector de renta fija global de Loomis Sayles, filial de Natixis Investment Managers. “Aunque se ha recuperado cierta estabilidad tras el cambio de la política fiscal, no es fácil llegar a un acuerdo sobre la mejor forma de actuar en el futuro”, agregó.



(Siga leyendo: Sin visa a Reino Unido: estos son los costos de hacer turismo allí).

¿Cómo se elegirá al próximo Primer Ministro?

Liz Truss seguirá siendo la primera ministra de Reino Unido durante, al menos, las próximas dos semanas. Los nuevos candidatos, para lo que asoma el candidato rival de Truss en las elecciones, Rishi Sunak, y nuevamente Boris Johnson, deberán contar con el apoyo unilateral de 100 diputados ‘tories’ de 357, con lo que quedan definidos que serían tres candidatos. El proceso está abierto desde hoy al próximo lunes, aunque el ganador podría conocerse hasta el próximo viernes.



“El gobierno británico casi debe comportarse ahora como si estuviera dirigiendo una economía de mercado emergente financieramente débil, y endurecer su política. Esto se aplicaría a cualquier partido”, dijo Huw Edwards, de la U. de Loughborough.



Roberto Casas Lugo