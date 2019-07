Renuncia de Roselló, hito histórico en Puerto Rico

La vida institucional de Puerto Rico está atravesando por un hito cumbre al darse la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras dos años y medio en el poder, luego del escándalo por su participación y la de sus de sus asesores en un chat privado en el que se denostaba a rivales políticos, artistas y miembros de la comunidad LGBT.



La salida del poder Ejecutivo de Rosselló se hará efectiva el próximo viernes 2 de agosto. Se trata de un hecho histórico ya que Rosselló es el primer gobernador de la isla que dimite durante su mandato y cede a la presión del pueblo.



Tras el anuncio, ofrecido más de seis horas después de la hora prevista, los miles de personas que se han aglutinado al inicio de la calle Fortaleza, que conduce hasta la sede del ejecutivo, estallaron de júbilo. “Ricky (Rosselló) te botamos”, gritaban al unísono tras conocer la decisión.



En varias partes de la ciudad, los habitantes salieron a las ventanas y llevaron a cabo un cacerolazo, mientras que en las calles enarbolan la bandera puertorriqueña y hacen sonar las bocinas de sus automóviles.



En su mensaje grabado, el gobernador indicó que la persona que le sustituirá al frente de la Gobernación será la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. En su primera reacción ella aseguró que se trata de la “mejor decisión que pudo tomar (Rosselló), por el bien del país y de su familia, y así se lo comunicamos”.



“Como nos ha indicado, su renuncia no será efectiva hoy. Estaremos trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transición ordenado y transparente. Llegado el día, de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables”, agregó.



La isla se encontraba inmersa desde hace once días en la peor crisis política de su historia a consecuencia de la participación de Rosselló, junto a varios asesores, en un chat en que insultan y se burlan de periodistas, artistas y políticos, y el colectivo LGTB.



En su discurso el gobernador aseveró que tras “escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo 2 de agosto”. A su vez, indicó que espera que esta decisión “sea un llamado de reconciliación ciudadana” y se mostró convencido de que culmina su mandato “deseando la paz y el progreso del país”.



Rosselló, quien hizo un repaso detallado de los principales logros de su mandato, culminó sus palabras dando las “gracias por el privilegio de haberme permitido servirles”.



En una primera reacción, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD) -principal partido de la oposición-, Aníbal José Torres, dijo que el “grito ‘somos más y no tenemos miedo’ retumbará en las mentes de quienes piensen que el servicio público y los cargos electivos permiten abusar del poder, denigrar, menospreciar y hurtar de los recursos de todos. Sin duda, esta gesta perdurará como advertencia para los que piensen que pueden hacer lo mismo y será el punto de partida de la revolución pacífica y democrática más importante del nuevo milenio”, señaló.



Su predecesor en el cargo, Alejandro García Padilla, dijo que el anuncio es una “gran victoria para el pueblo de Puerto Rico. El pueblo da una gran lección de democracia viva. Nuestra gente se levantó y pacíficamente obligó a abdicar a su gobernante. El pueblo actuó con corrección y a la altura de los tiempos”.



La marcha ‘Somos más’, como se denomina, fue liderada por conocidos cantantes como Ricky Martin o Bad Bunny, que junto a otros compañeros y organizaciones sociales se han convertido en los lideres del pueblo en la crisis política más grave de la historia reciente de la isla. “Lo logramos, y lo logramos en paz, sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon”, escribió en sus redes Martin.



San Juan/EFE