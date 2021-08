Repunte en EE. UU. no evita cifras negativas

Aunque la economía de Estados Unidos ha registrado un importante repunte en la primera mitad del año, tanto así que el Gobierno llevó al alza su previsión para el PIB del segundo trimestre una décima por encima del dato que había publicado previamente, la primera potencia mundial no se libra de datos no tan positivos en este 2021.



El último en esta línea fue el indicador de confianza de los consumidores que publica la universidad de Michigan.



Según el reporte, el nivel de confianza de los consumidores en Estados Unidos bajó durante agosto llegó a su nivel más bajo de los últimos 10 años, afectado según el reporte por “el avance de la variante delta del coronavirus y temores sobre la inflación”, la cual sigue en cotas que no se veían desde hace más de una década.



Según el índice, este se ubicó en 70,3 puntos, lo que estuvo por debajo de lo que habían previsto los analistas, que era de 70,7 unidades. De esta forma, retrocedió hasta un nivel que no se presentaba desde diciembre de 2011.



Este dato se une a otros que se han conocido en las últimas semanas, como la creación de empleos privados muy por debajo de lo previsto durante julio, o el indicador de la dinámica industrial y la manufactura del país, el cual punteó en 59,5 puntos en el séptimo mes del año, lo que supuso su segundo mes de descensos y se ubicó lejos de los 61 enteros que habían previsto los expertos.



De hecho, un informe de Bank of America apuntó a varios datos que muestran más riesgos de los esperados, como una caída de 13% en las ventas de vivienda, una importante ralentización en las compras de vehículos y, por supuesto, lo que pase con la inflación, la cual superó el 5%.



Eso sí, no hay que olvidar que el gobierno adelanta nuevos planes de estímulo por más de US$5 billones que ayudarían al repunte.



