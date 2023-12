Residencia permanente de Canadá: ¿por cuántos años estará vigente para los colombianos?

Archivo particular

Canadá abrió un programa para migrantes de Colombia, Haití y Venezuela que quieran solicitar la residencia allí. Esta convocatoria es parte de las que suele lanzar el país norteamericano para brindarles oportunidades a ciudadanos extranjeros que desean buscar mejor calidad de vida.



Quiénes pueden solicitar la residencia permanente

Así el Departamento de Migración de Canadá compartió los requisitos para poder aplicar, entre los que detalló:

- Ser ciudadano de Colombia, Venezuela o Haití.



- Estar en Centro, Sudamérica, el Caribe o en México.



- Ser un cónyuge, pareja de hecho, hijo, nieto, padre, abuelo o hermano de un ciudadano canadiense o residente permanente que cumpla con los requisitos de un ancla. Estas personas pueden ir con su pareja o cónyuge, sus hijos.



- Tener la intención de residir en una provincia o territorio distinto a la provincia de Quebec.



- Presentar certificados policiales, requisitos médicos y biométricos. Tienen que estar en inglés o en francés.



Canadá

En el sitio web del gobierno de Canadá, se explica que a través del programa recibirán a 11.000 personas que cumplan con estos requisitos y, si bien no aclaran hasta cuándo estará abierta la convocatoria, se da a entender que será hasta que cumplan con el límite de solicitudes aprobadas.

Cuánto dura la residencia permanente en Canadá

Tal como lo dice su nombre, quienes tengan aprobada la residencia permanente podrán quedarse a vivir en Canadá sin límite de tiempo. No obstante, hay algunos puntos a tener en cuenta, como:

- Una vez que la persona llega a Canadá, le enviarán por correo su tarjeta de residencia permanente a su dirección física.



- En caso de no haber notificado su dirección, puede hacerlo en la herramienta en línea que ofrece el gobierno (haga clic aquí).



- Es importante que brinde su dirección dentro de los 180 días desde que le dieron la residencia permanente. Si no lo hace, le cancelarán la tarjeta y deberá solicitar una nueva con su respectivo pago.



- Las tarjetas de residencia permanente tienen una duración de cinco años.

- Cuando su tarjeta vence, no pierde el estatus de residente permanente, pero tiene que solicitar un plástico nuevo.

