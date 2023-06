Fed no da por sentada la resistencia de bancos

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, aseguró que no se puede dar por sentada la resistencia del sistema financiero, como se ha demostrado con las recientes “turbulencias” en la banca estadounidense, tras las que considera necesario fortalecer la supervisión y la regulación del sector.



“Las quiebras en 2023 (Silicon Valley Bank, First Republic y Signature Bank) han sido dolorosos recordatorios de que no podemos predecir todas las tensiones que inevitablemente vendrán con el tiempo y la oportunidad. No debemos ser complacientes con la resiliencia del sistema financiero”, afirmó Powell .



Asimismo, destacó que la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) no provino del riesgo crediticio, sino de una exposición excesiva a la subida de los tipos de interés y a un modelo de negocio vulnerable que la administración “no apreció completamente”.



Por ello, incidió en que las autoridades deben estar mejor preparadas para reconocer cuándo se está gestando una crisis y “responder con decisión”, ya que las crisis bancarias ya no son cuestión de días o semanas, sino que se pueden materializar casi instantáneamente.



