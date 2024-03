La petrolera argentina YPF perdió US$1.277 millones en 2023

La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, reportó este miércoles una pérdida neta en 2023 por US$1.277 millones, frente a un beneficio obtenido en 2022 por US$2.234 millones.

De acuerdo con los estados contables consolidados difundidos este miércoles por la compañía, con datos expresados en moneda estadounidense, en 2023 la principal productora de hidrocarburos de Argentina registró una pérdida operativa de US$1.248 millones, desde un beneficio operativo por US$2.482 millones en 2022.



La compañía obtuvo el año pasado un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado positivo de US$4.058 millones, con una bajada del 18% con respecto al año anterior, producto principalmente de menores precios de combustibles medidos en dólares y un contexto de alta inflación en Argentina que impactó en los costes operativos.



En tanto, los ingresos anuales de la petrolera ascendieron a US$17.311 millones, con una retracción interanual del 8%. Por otra parte, YPF precisó que su deuda neta ascendía a finales del 2023 a US$6.803 millones, con un aumento interanual del 13%.



Además, indicó que sus inversiones aumentaron un 36% interanual el año pasado, totalizando US$5.684 millones.



Su producción total de hidrocarburos alcanzó el año pasado a 513.600 barriles equivalentes por día, un 2% más que en 2022, aunque con un fuerte crecimiento de la producción en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta (suroeste).



"El 46% de la producción total de 2023 fue shale (no convencional). La producción de crudo shale continuó registrando una elevada tasa de crecimiento de 27 % en 2023", precisó YPF. La semana pasada, YPF anunció un proyecto orientado a desprenderse de campos maduros (55 áreas) y concentrarse en áreas convencionales y no convencionales que generen mayor valor para la compañía.

EFE