El problema que está teniendo Coca-Cola por casos de intoxicación

Las autoridades de Croacia ordenaron la retirada de varias líneas de refrescos del grupo Coca-Cola y pidieron a la población que solamente beba agua del grifo después de varios casos de intoxicación.



El ministro de Sanidad, Vili Beros, dijo que varias personas han recibido atención médica por "heridas causadas por elementos químicos sospechosos" después de beber refrescos. La mayoría de los afectados han tenido sólo síntomas leves.



Las autoridades sanitarias del país ordenaron que se retiraran los productos 'sospechosos', entre los que, con anterioridad, citó tres bebidas de Coca- Cola, aunque reconocieron que en sus análisis hasta ahora no había encontrado irregularidades.



La propia Coca-Cola en Croacia aseguró, más tarde, que estaba retirando temporalmente algunos de sus productos, "aunque nuestro análisis interno no ha mostrado irregularidades en la producción o en los productos" y mostró total colaboración con las autoridades.



"De manera preliminar podemos decir que dos casos estaban directamente relacionados con el consumo de ciertas bebidas, mientras que el resto aún no se ha determinado", señaló el ministro de Sanidad.



"No hay necesidad de entrar en pánico, pero sí de tener precaución", agregó, y recomendó beber agua del grifo, que es potable y segura.



El primer caso, del 4 de octubre, es hasta ahora también el más grave: un joven, de 19 años y de la ciudad de Rijeka, tomó en un bar un trago de agua mineral saborizada de la marca Romerquelle, de propiedad de Coca-Cola y embotellada en Austria, según la prensa.



"Fue horrendo. Se tomó un trago y empezó a chillar y correr. Decía que no podía respirar, escupía sangre", contó un testigo al rotativo 24sata.



Coca Cola FOTO: iStock

El hospital Clínico de Rijeka confirmó que una persona fue admitida con síntomas de lesión química del esófago, y que hoy sigue hospitalizada, pero ahora se encuentra en estado estable.



Otras personas, que afirmaron haber consumido Coca- Cola, cuatro en Zagreb y dos en Varazdin, también fueron hospitalizadas ayer con síntomas leves de intoxicación por bebidas no alcohólicas gaseosas, confirmó el ministro de Sanidad.



Mientras se esperan los análisis de la Inspección sanitaria, tanto en las tiendas croatas, como en las cafeterías y bares, ya no se ofrecen bebidas de la compañía Coca- Cola.



EFE