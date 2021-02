Retraso en vacunas amenaza a las economías más afectadas por la Covid

América Latina y el Caribe, la región donde el coronavirus ha causado la peor devastación económica y más de una cuarta parte de las muertes a nivel mundial, ahora se está viendo afectada por una lenta campaña de vacunación.



Las luchas políticas y los cuellos de botella en la producción están obstaculizando las iniciativas de vacunación de Brasil; México está luchando por conseguir más dosis mientras su cifra de muertos supera a la de India; y Colombia comenzó a administrar vacunas apenas la semana pasada.



Existe el riesgo de que tal lentitud, junto con un reciente aumento en los contagios, obstaculice una recuperación económica que ya es lenta.



"Si la vacunación y la política de salud pública no logran revertir la tendencia que hemos visto en los últimos meses, claramente esta recuperación está en riesgo", dijo este mes Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional.



La recuperación económica de América Latina ya se estaba tambaleando después de que se impusiera una nueva ronda de medidas de confinamiento en respuesta al aumento de casos que comenzó cerca de las festividades navideñas.



Desde enero, JPMorgan Chase & Co. redujo sus pronósticos de crecimiento para el primer trimestre de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, aludiendo a preocupaciones por el incremento en el número de casos y las nuevas restricciones.



La región se contrajo en más de 7% el año pasado, según el FMI, el mayor descenso en el mundo.



El Fondo no cree que la producción regrese a sus niveles previos a la pandemia hasta 2023, y este año ha tenido un comienzo difícil.



En diciembre, las ventas minoristas brasileñas sufrieron la mayor caída de la que se tenga registro para un mes de diciembre, apuntando a una fuerte desaceleración en la mayor economía de América Latina.



Mientras tanto, la recuperación de México perdió fuerza, ya que el crecimiento se desacelero de 12,1% a 3,1% en los últimos dos trimestres de 2020.



CHILE SE DESTACA POSITIVAMENTE



Se espera que la actividad repunte más adelante este ano, pero una sólida recuperación depende de que haya una mayor disponibilidad de vacunas en los próximos meses.



Un despliegue eficiente de las vacunas es de gran importancia, y los inversionistas ya están recompensando al único caso exitoso de América Latina hasta ahora: Chile, que va rumbo a vacunar a 75% de su población en solo seis meses, según Bloomberg's Vaccine Tracker.



Este mes, tanto Moody's Investors Service como el español Banco Santander revisaron al alza sus pronósticos de crecimiento para Chile, distanciándolo de sus vecinos.



Su economía recuperara los niveles previos a la pandemia de tres a seis meses antes que la mayoría de los otros países de la región, según Nikhil Sanghani, economista de Capital Economics, en Londres.



El peso chileno ha encabezado los avances entre sus pares regionales, para un avance de más de 3% en lo que va del mes.



Otros países de la región ni siquiera se le acercan. Al ritmo actual, Brasil tardaría dos años y medio en alcanzar el nivel de vacunación de 75%, que es el umbral que los expertos consideran necesario para un volver a la normalidad.



México demoraría 3,6 años y Argentina, más de una década. En contraste, se proyecta que Estados Unidos lograra una inmunidad colectiva para fines de año. Esta perspectiva podría mejorar en las próximas semanas a medida que comiencen a disminuir algunos de los problemas iniciales con el lanzamiento de la vacuna, dijo Sanghani.



Retrasos en las entregas de los tratamientos han hecho que países que dependían en gran medida de vacunas particulares, como México y Colombia, deban firmar contratos de última hora con rivales.



Argentina está tratando de producir más localmente. Después de demorarse meses en hacer sus pedidos, la Administración del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se está quedando sin dosis para mantener su campana de vacunación, lo que ha llevado a nueve capitales estatales, entre ellas Rio de Janeiro, a suspender los esfuerzos.



AUTOINFLIGIDOS



Pero no todos los retrasos en las iniciativas de vacunación son autoinfligidos. Desde el principio, los países más pobres se han visto desplazados por naciones más ricas que rápidamente sellaron acuerdos con farmacéuticas.



Gran parte del Caribe y Centroamérica aun están a semanas de iniciar sus campañas. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, acuso el mes pasado a los países ricos de "acaparar" vacunas.



Los economistas que observan las tendencias de movilidad se están preparando para otro golpe a la actividad causado por nuevos confinamientos y cierres en el comercio.



Dejando a un lado a Chile, siguen siendo escépticos sobre una flexibilización de las restricciones para el resto de la región dado su lento comienzo y la distancia a la que se encuentran los principales distribuidores de vacunas.



"Los países más ricos ya comenzaron a comprar todo lo que podían, dejando solo migajas de pan para el resto", dijo Joan Domene, economista de Oxford Economics Ltd, con sede en Ciudad de México.



Bloomberg