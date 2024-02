Revelan el último audio desde el submarino que implosionó cuando iba hacia el Titanic

Durante la intensa búsqueda del submarino Titán, desaparecido durante una expedición turística para observar los restos del Titanic, rescatistas de la Fuerza Aérea de Canadá reportaron una serie de golpes misteriosos provenientes de la embarcación sumergida, lo que avivó, en su momento, las esperanzas de encontrar con vida a los cinco tripulantes.



Hay que recordar que la Guardia Costera de Estados Unidos anunció el pasado 29 de junio el hallazgo de restos materiales pertenecientes al submarino Titán. Luego, se confirmó la muerte de los cinco pasajeros: tres turistas, el piloto y el fundador OceanGate, empresa que organizaba las exploraciones.



Ahora, la historia vuelve a revivirse, pues en el documental 'Minute by Minute: The Titan Sub Disaster', se reveló un audio que muestra la importancia de estos sonidos en la búsqueda del submarino. En general, la producción quiere mostrar la importancia que tuvo el sonido en el proceso de localización del Titán.



Así, estos ruidos fueron detectados desde el primer día de búsqueda y continuaron siendo escuchados de manera repetida y continua durante las cuatro jornadas que duró la operación de rescate a finales de junio del año pasado.



Inicialmente, se creía que los golpes podrían haber sido causados por los restos del naufragio del Titanic o por animales marinos, como ballenas, pero hay quienes pensaban que podrían haber sido producidos por los ocupantes del submarino.



Finalmente, se confirmó la trágica muerte de los cinco pasajeros debido a una implosión causada por la presión submarina.



SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio