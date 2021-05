Revelan escándalo por supuesta infidelidad de Bill Gates

Bill Gates dejó la junta directiva de Microsoft en 2020 después de que la empresa iniciara una investigación sobre una relación romántica entre una empleada y él, según informó este domingo por la noche The Wall Street Journal.



(Bill Gates y su esposa se separan: expectativa por millonario divorcio).

Microsoft encargó la pesquisa a una firma de abogados a finales de 2019, a raíz de una carta en la que una ingeniera revelaba haber tenido una relación durante años con el fundador de la empresa, de acuerdo con el diario, que cita a fuentes conocedoras del asunto.



Algunos miembros de la junta directiva consideraron que era inapropiado que Gates permaneciera en el órgano, pero antes de que tomaran una decisión sobre su permanencia y de que finalizara la investigación, el empresario renunció a su puesto.

Una portavoz de Gates reconoció la existencia de un "affair" entre el empresario y una empleada hace casi 20 años, que terminó "amigablemente", y aseguró que su renuncia a la junta "no estuvo relacionada de ninguna manera con ese asunto", recoge el WSJ.

"De hecho, había expresado interés en pasar más tiempo en la filantropía que había empezado varios años antes", agregó.



La información se ha conocido después de que Bill Gates y su esposa, Melinda, anunciaran a principios de este mes su divorcio tras 27 años de relación, en los que fundaron una de las organizaciones benéficas más importantes del mundo.



Según informó también el Journal, una de las cuestiones que podrían haber precipitado la ruptura fue la relación que mantenían Gates y el financiero Jeffrey Epstein, que se suicidó en la cárcel en 2019 a la espera de un juicio por delitos sexuales contra menores.



Por otra parte, The New York Times publicó este fin de semana que Gates "desarrolló una reputación acerca de conductas cuestionables en ambientes de trabajo" y que en varias ocasiones buscó relaciones con mujeres que trabajaban para su fundación o Microsoft, algo que su portavoz consideró "falsedades".



Tras conocerse la información, las acciones de Microsoft cedían un 0,5 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street. Desde el comienzo del año, se ha revalorizado un 11,5 %.



EFE