Roban un inodoro de 5,5 millones de dólares

El artista italiano Maurizio Cattelan, autor de un inodoro en oro macizo que fue robado el sábado en un palacio inglés, quiere pensar que el acto criminal fue cometido por una buena causa y sus autores son una especie de Robin Hood.



Denominado 'América', el inodoro en oro de 18 quilates vale varios millones de euros y fue robado de una exposición organizada en una lujosa propiedad del sur de Inglaterra.



"Cuando me despertaron para darme la noticia pensé que era una broma: '¿quién va a ser tan idiota como para robar un inodoro?', pensé. Se me olvidó durante una fracción de segundo que era de oro", dijo Cattelan en un texto enviado al diario 'New York Times'. "Quiero ser positivo y pensar que este robo está inspirado por la ideologia de Robin Hood", personaje de ficción que robaba a los ricos para entregar su botín a los pobres, prosiguió el artista.



Según Dominic Hare, director del palacio Blenheim, de donde fue robado, el inodoro vale entre cinco y seis millones de dólares (entre 4,5 y 5,4 millones de euros). El palacio, incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco y lugar de nacimiento de Winston Churchill, tenía un sofisticado sistema de seguridad pero va a ser revisado. Un hombre ha sido detenido tras el robo pero la pieza sigue en paradero desconocido.





AFP