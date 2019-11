Roma desde otros ojos con los guías invisibles

Se llaman Abdul o Sidia y cuentan Roma con otros ojos. Durante una hora narran su propia historia a los turistas gracias a una audioguía inspirándose en los monumentos más emblemáticos de la Ciudad Eterna.



Las caminatas en inglés e italiano encabezadas por estos ‘guías invisibles’ -como llaman a estos refugiados sin rostro- tienen lugar dos veces al mes, deben ser reservadas y coordinadas por la asociación de ayuda a los migrantes, Laboratorio 53.



(Una app para que viaje de ‘local’ a cualquier lugar).



La primera etapa es en la Plaza de España y su monumental escalera llena de turistas y gente. Para Abdul Gafaru, ese lugar icónico es un torbellino de sorpresas, como el día en que vio “un gran automóvil conducido por un blanco con pasajeros negros”. También le recuerda el barrio Ciudad de Viena, en Accra, en su natal Ghana, donde “los ricos van a fiestas”, dice. “La diferencia es que aquí en Europa y en este lugar los ricos y los pobres se comportan y visten igual”, subraya.



Para Abdul, la verdadera riqueza es la de los turistas que “pueden abandonar el propio país, irse de vacaciones y regresar”. No es su caso. Mamadou Cellou Diallo, una mujer guineana, explicó que el objetivo de las caminatas es mezclar las historias de los migrantes con monumentos históricos y “señalar cosas que la gente no suele notar”.



La segunda etapa es una placa del siglo XVII en la que se prohíbe arrojar desechos. La parada permite hablar de la gestión anárquica de las basuras en los suburbios de Roma, una situación comparable a la de las ciudades africanas.



(El nuevo fenómeno turístico ligado a la muerte y la memoria histórica).



Los turistas pasan luego por un cruce de avenidas, donde el maliense Lamine Sanogo cuenta su recorrido para llegar a Europa, durante el cual atravesó cinco fronteras hasta cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia. “Cuentan sus historias, con gran dignidad, simplemente para decir que existen” y para recalcar que tenían una vida propia antes de llegar a Italia. Ismael Adido, también guineano, espera que el proyecto ayude a combatir los “prejuicios contra los negros”, confiesa. “Los italianos piensan que somos ladrones, bandidos. Queremos que valoren nuestras culturas y que piensen más en la gente”, dice.



Otra parada es la legendaria Fuente de Trevi, donde el sonido del agua te transporta a Casamance, en Senegal. Es el turno de Sidia Camara, quien describe uno de sus recuerdos más fuertes: cuando con 10 años vio ahogarse a uno de sus compañeros en el río donde jugaban. “Le tengo miedo al agua”, confiesa.



Desde hace tres años, de septiembre a junio, los migrantes participan en un taller de radio donde escriben y graban sus historias mezclándolas con sonidos de ambiente. Las caminatas aportan poco apoyo financiero a los migrantes, pero, según Marco Stefanelli, de Laboratorio 53, lo que se quiere es “que sean tratados como los demás y que su mirada enriquezca nuestra visión del entorno”.



Las ‘guías invisibles’ también ofrecen paseos por la zona de la estación de Termini o en los pintorescos barrios de Trastevere, San Lorenzo o Monti. Para el romano Alfredo Gagliardi, ha sido un descubrimiento. “Ellos no ven el centro histórico con los mismos ojos que yo, ellos vienen para ir a la prefectura a pedir un permiso de estadía”.