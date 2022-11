Ron DeSantis, el líder que desafía a Trump en camino a la Presidencia

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos representan una vara de medición de las tradicionales fuerzas políticas a dos años de los comicios presidenciales. Y, más allá de los estrechos márgenes entre demócratas y republicanos, estos comicios plasmaron una corriente que toma aún más fuerza: Ron DeSantis.



El actual gobernador de Florida y aspirante a la reelección fue, de acuerdo con los analistas políticos locales, una de las grandes figuras ganadoras dentro de los comicios, ya que se reafirmó su ‘poder de arrastre’.



DeSantis, de 44 años de edad, ganó la reelección, de acuerdo con Bloomberg, con 4,61 millones de votos, lo que representó 59,4% del escrutinio, una ventaja considerable frente al 40 % de su rival, Charlie Crist.



“Hemos reescrito el mapa político. Gracias por honrarnos con una victoria histórica”, dijo DeSantis en su discurso de victoria del pasado martes.



Ahora, el político conservador, tiene las cartas sobre la mesa y ratifica un perfil que puede ‘pelearle’ cara a cara al expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, para las cuales el exmandatario ya ha asomado una postulación.



De hecho, de acuerdo con una reciente encuesta de la consultora británica YouGov, elaborada entre el 9 y el 11 de noviembre, el 23% de los participantes prefiere a DeSantis por sobre Donald Trump (20%) como el representante del Partido Republicano en las próximas elecciones presidenciales.



Quienes lo respaldan están ubicados en un rango de edad entre 45-64 años de edad (27%) y más de 65 años (32%); entre estos, el 46% votó por el expresidente en los comicios pasados de 2020. El 41% se identifica como republicano y el 15% son latinos.



No obstante, en lo particular, 41% de los consultados no prefiere a ninguno de los dos como representante republicano.



Consciente de este cambio de tendencia a su contra y fiel a su estilo de confrontación, el exmandatario Trump comenzó a lanzar ataques contra el político republicano acusándolo de traición y llamándolo un “candidato aburrido”.



“Cuando lo respaldé (en 2018) fue como haber activado una bomba nuclear (...). También arreglé su campaña, la cual se había desmoronado por completo”, afirmó el exmandatario estadounidense, que busca la revancha versus el actual presidente Joe Biden, quien está por ratificar su intención de reelección.



DeSantis es conocido como un político conservador, algo que para él resulta clave en su perfil político, mostrándose a sí mismo como “una persona que cree en los valores de la familia” rechazando así los “esfuerzos progresistas” como de ideología de género.



Esto último, así como su política para la migración, forman parte de sus críticas, ya que él fue la persona detrás de la orden de enviar a migrantes colombianos y venezolanos a una lujosa isla recreativa. Una decisión que fue duramente criticada.



En cuanto a la economía, previo a los comicios, DeSantis se apoyó en un desempleo de 2,5%, el más bajo desde 2006. También impulsó un plan de recorte de impuestos.

