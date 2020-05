Rusia anuncia primer antiviral efectivo contra el Covid-19

El Afivavir es el primer fármaco antiviral para tratar la covid-19 que fue inscrito por el Ministerio de Sanidad ruso tras mostrar una gran efectividad durante las pruebas clínicas, anunció el Fondo Ruso de Inversiones Directas (FRID).



(Farmacéuticas creen en una vacuna este año contra el coronavirus).

"El Afivavir no solo es el primer fármaco antiviral registrado en Rusia para tratar el coronavirus, sino quizás la medicina más prometedora para curar de la covid-19 a nivel mundial", declaró el director general del FRID, Kiril Dmítriev, citado en un comunicado de la entidad.



Según el funcionario, este fármaco fue desarrollado y probado clínicamente "en plazos récord", lo cual le permitió convertirse en la primera medicina en base al favipiravir -antiviral desarrollado en Japón- inscrita a nivel mundial.



(Diferentes tipos de vacunas servirán en la lucha contra el coronavirus).



El Afivavir, según el FRID, ha demostrado una gran efectividad para afectar los mecanismos de reproducción del coronavirus.



No obstante, el propio fondo reconoció que este fármaco está "categóricamente contraindicado" para las embarazadas y las personas que estén en proceso de planificación familiar.



Además, el FRID señaló que en un inicio no estará a la venta en las farmacias y "solo se utilizará en hospitales bajo observación médica".



EFE