Rusia dice que si Ucrania rompe relaciones, agravará la situación

Rusia advirtió hoy a Ucrania contra la ruptura de relaciones diplomáticas como respuesta de Kiev al reconocimiento de la repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, ya que supondría un "escenario extremadamente indeseable".



"La ruptura de relaciones diplomáticas sería una escenario extremadamente indeseable, que hará todo más complicado no solo para los Estados, sino también para los pueblos de los dos países", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.



El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró hoy en rueda de prensa que estudiará la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con Rusia después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, reconociese esas repúblicas prorrusas del Donbás.



Según Zelenski, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania le solicitó que rompa las relaciones con Rusia. "Inmediatamente después de nuestra conferencia de prensa revisaré y estudiaré este asunto, y no solo este, sino nuestros pasos contra la escalada rusa", afirmó en Kiev en una comparecencia conjunta con su homólogo estonio, Alar Karis.



Zelenski denunció que, con el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas, "Rusia crea las bases jurídicas para una agresión militar contra Ucrania, con lo cual viola todos sus compromisos bilaterales y multilaterales".



El mandatario añadió que no espera "una guerra potente" contra el país, ni una amplia escalada, pero alertó de que implementará la ley marcial en caso de que esto suceda. Por su parte, el viceministro ruso de Exteriores Andréi Rudenko indicó a la prensa que Moscú no planea romper relaciones diplomáticas con Ucrania "No hemos pensado en esa decisión. No es nuestra opción. Será la decisión de Kiev", dijo Rudenko a la prensa.

EFE