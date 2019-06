Rusia está dispuesta a enviar más militares a Venezuela

Rusia está dispuesta a incrementar su contingente de especialistas militares en Venezuela si Caracas lo solicita, declaró este viernes el responsable de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Aleksandr Schetinin. "Cualquier trabajo demanda determinada implicación de personas, a veces más, a veces menos. Si son necesarias más, enviaremos más, en la medida de las necesidades", afirmó durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.



Lea: (Nuevo espaldarazo de Putin y Xi a Maduro)

Schetinin añadió que si no es necesario el envío de más especialistas, los que no sean necesarios retornarán. "Se trata de un tema absolutamente técnico, vinculado al cumplimiento de contratos concretos, volúmenes de trabajo concretos", subrayó.



Lea: (¿Por qué han fracasado las estrategias para sacar a Maduro del poder?)



El diplomático ruso señaló que además, Rusia se dispone a enviar un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a la nación caribeña. "Interactuamos constantemente con las entidades de la ONU que se dedican a la ayuda humanitaria, y realizamos nuestra aportación en el marco de esta cooperación. Schetínin especificó que se trata de equipamiento médico, pero no supo dar una fecha concreta para el envío. "Se trata de un mecanismo completamente funcional, que no requiere de impulsos políticos adicionales", constató.



La presencia de personal ruso en Venezuela ha causado inquietud en Estados Unidos y otros socios, y Washington llegó a pedir a Moscú que retire a estas personas del país andino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente en un mensaje en la red social Twitter que Rusia había informado a Washington de la retirada de "la mayoría de su personal de Venezuela", si bien el Kremlin aseguró que no transmitió ningún mensaje oficial en ese sentido a la Administración estadounidense.