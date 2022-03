Rusia y Ucrania negocian bajo la sospecha de la ayuda china a Moscú

La sospecha de una posible ayuda económica y militar de China a Rusia en la guerra de Ucrania puede influir en las cuarta ronda de negociaciones que mantienen, en este caso por videoconferencia, las delegaciones rusa y ucraniana para conseguir un alto al fuego, y que se reanudarían este martes.



"Hemos hecho una pausa técnica para un trabajo adicional en los subgrupos y para concretar determinados aspectos. Las negociaciones continúan", aseguró en su cuenta de Telegram Mijaíl Podoliak, asesor de la oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informan las agencias locales rusas.



Podoliak dijo este lunes, nada más comenzar las conversaciones, que ambas partes han expresado "activamente" sus posiciones y que "la comunicación es difícil, pero continúa".



Mientras tanto, continúan los bombardeos sobre diferentes ciudades de Ucrania.



Un ataque aéreo ruso en la tarde del lunes contra una torre de televisión en la región de Rivne (norte de Ucrania) provocó la muerte de nueve personas y otras nueve resultaron heridas, según informaron las autoridades ucranianas.



Según relató en las redes sociales el gobernador regional de Rivne, Vitaly Koval, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes, pues se teme que todavía "hay gente bajo los escombros de la torre".



AUMENTA LA SOSPECHA DE UNA IMPLICACIÓN ACTIVA DE CHINA EN FAVOR DE RUSIA



Medios de Estados Unidos, que citaron a funcionarios de este país, informaron que Rusia ha solicitado a China apoyo militar, incluidos drones, y asistencia económica para proseguir con la guerra en Ucrania.



Según dichos funcionarios, citados entre por CNN y The New York Times, China podría haber dado ya una respuesta y, de verificarse tal asistencia, afirmaron que podría cambiar la "situación de las fuerzas" sobre el terreno y ser un contrapeso a las duras sanciones impuestas a la economía rusa por parte de occidente.



El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, desmintió tal información con un escueto "no" a preguntas de la prensa en tal sentido, según informan las agencias rusas.



China también negó estas informaciones: "Es completamente falso, es pura desinformación. China ha expuesto su posición sobre la crisis en Ucrania de forma clara y consistente. Jugamos un papel constructivo y evaluamos la situación de manera imparcial e independiente. Denigrar la posición de China no es algo aceptable", dijo en rueda de prensa el portavoz chino de Exteriores, Zhao Lijian.



LA UE NI CONFIRMA NI DESMIENTE



La Unión Europea (UE) indicó que no puede “confirmar ni negar” que Rusia haya solicitado asistencia económica o militar a China. “No podemos confirmar ni negar cualquier alegación de que Rusia pidió asistencia a China”, señaló la portavoz comunitaria de Exteriores, Nabila Massrali, durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, al tiempo que indicó que no cuentan con “evidencias de esa petición”.



IMPACTO 'ATERRADOR'



El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que está tratando de mediar para detener la guerra en Ucrania y anunció una ampliación de la ayuda humanitaria al país ante el impacto "aterrador" que el conflicto está teniendo en la población civil.



Ucrania "está siendo diezmada ante los ojos del mundo. El impacto sobre los civiles está alcanzando proporciones aterradoras. Innumerables personas inocentes, incluidas mujeres y niños, han sido asesinadas. Después de ser atacados por las fuerzas rusas, las carreteras, los aeropuertos y las escuelas están en ruinas", denunció Guterres.



CASI 3 MILLONES DE REFUGIADOS



Al menos 2,8 millones de personas han huido de Ucrania desde que comenzó la guerra, y más de la mitad (1,7 millones) han pasado a Polonia, según las cifras que actualiza diariamente la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).



El resto de países vecinos de Ucrania también siguen recibiendo este flujo de refugiados: 255.000 llegaron a Hungría, 204.000 a Eslovaquia, 131.000 a Rusia, 106.000 a Moldavia, 84.000 a Rumanía y 1.200 a Bielorrusia.



UCRANIA AFIRMA QUE HAN MUERTO MÁS DE 12.000 SOLDADOS RUSOS



Más de 12.000 soldados rusos han muerto desde el inicio de la invasión de Ucrania, afirmó el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, en una vídeoconferencia ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.



Shmyhal pidió "la expulsión de Rusia del Consejo de Europa" e instó a "unir esfuerzos, no solo para defender a Ucrania, sino para defender a toda Europa", y por ello volvió a pedir "cerrar el cielo sobre Ucrania, por el bien de Europa y de la seguridad mundial".



