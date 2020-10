Venezolanos ya ganan menos de un dólar mensual de salario mínimo

Millones de venezolanos trabajan cada día para percibir a final de mes 0.92 dólares de salario, un monto que los condena al hambre en un país con una escandalosa inflación y devaluación de la moneda, fallos en todos los servicios públicos y que, además, atraviesa la pandemia por la covid-19.



Trece meses después de que el sueldo mínimo legal tocara suelo al ubicarse en 2 dólares mensuales, el empobrecimiento del país con una de las mayores reservas de petróleo del mundo ha demostrado que no conoce límites y que no se detendrá en el corto plazo. A continuación, algunas claves para entender el impacto que tendrá este salario en la vida de los venezolanos:



¿QUÉ SIGNIFICA?



El salario se ubica en 400.000 bolívares mensuales, mientras que el dólar estadounidense, la moneda con que se completan la mayoría de las operaciones comerciales en el país, se cotiza en 430.670 bolívares por unidad.



De este modo, Venezuela sigue incumpliendo desde 2018 uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas, que llama a los Estados miembro a erradicar la pobreza extrema antes de 2030. El indicador por excelencia para saber si una persona se ubica en la miseria lo determina el hecho de percibir menos de 1,25 dólares diarios -frente a los 0,03 que reciben millones de venezolanos-, algo que ocurre en el país suramericano desde julio de 2018 y que hoy se ha agravado.



¿QUIÉNES LO PERCIBEN?



Unos cuatro millones de pensionistas y al menos otros cuatro millones de trabajadores. Se trata de jóvenes y ancianos, muchos de ellos sostenes de familias que están hoy arruinadas. Al menos 10 millones de venezolanos reciben también bonificaciones eventuales que asigna el Ejecutivo de Nicolás Maduro a través de un censo gubernamental, pero estos desembolsos se producen en promedio cada dos meses y nunca superan los 5 dólares.



Esto ha hecho que miles de trabajadores, muchos de ellos profesionales, abandonen sus empleos calificados y se dediquen a labores informales, como el comercio o el trabajo doméstico, en los que obtienen algunos ingresos en dólares.



¿PARA QUÉ ALCANZA?



Sólo para comer, una familia de cinco personas requiere unos 300 salarios mínimos pues el costo de la canasta alimentaria ronda los 300 dólares, según estimaciones del Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas). Con 0,92 dólares un venezolano puede comprarse un kilo harina de maíz de baja calidad o de arroz. Una vez terminado ese producto, seguramente en uno o dos días, ese trabajador deberá esperar otro mes para percibir nuevamente sus 400.000 bolívares.



El Gobierno asegura que los venezolanos están bien alimentados gracias al sistema de entrega de alimentos subsidiados conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), pero este funciona de manera irregular, no cubre a toda la población, solo alcanza para alimentar a una familia durante unos cinco días y no incluye proteínas.



¿CUÁLES SON LOS AGRAVANTES?



En medio de la pandemia por covid-19, que desde marzo ha sometido al país a un confinamiento, la moneda local se ha devaluado 82,78 % frente al dólar estadounidense, mientras que la inflación de los primeros ocho meses del año se ubica en 1.079,67 %, según datos del Parlamento.



Comprar un dólar hoy en Venezuela es 480,84% más caro que a mediados de marzo, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país, una pandemia que hasta ahora deja un balance nacional de 74.363 casos y 621 muertes. Además, el cierre de numerosas empresas debido a la pandemia, lo que se traduce en más desempleo. Los venezolanos han tenido que soportar la escasez de gasolina y los fallos, cada vez más frecuentes y prolongados, en el suministro de electricidad, agua potable, gas doméstico e internet.



CONSECUENCIAS A LA VISTA



De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), en Venezuela casi uno de cada diez niños menores de cinco años -unos 166.000- padece algún tipo de desnutrición si se atiende a la relación entre su peso y edad. Y si la relación es entre talla y edad, el dato salta a tres de cada diez, es decir, 639.000 infantes. El mismo estudio Encovi revela que el 96 % de los venezolanos son pobres si se toman en cuenta sus ingresos diarios y todos comen hoy menos que hace cinco años, en algunas ocasiones solo una vez al día.





