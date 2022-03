Salida de organismos, entre las posibles sanciones a Rusia

A dos semanas de haber iniciado la invasión de Rusia a Ucrania, la batería de sanciones que Occidente le ha aplicado en represalia ya comienza a hacer efecto en la economía del gigante euroasiático y amenazan con una gran crisis.



(EE. UU. y Reino Unido bloquean la compra de energéticos rusos).

Desde Estados Unidos a Alemania, recorriendo toda la Unión Europea, pasando por Reino Unido y hasta Japón, las restricciones van desde lo financiero, lo comercial, de espacio aéreo y de congelamiento de activos en los bancos centrales, así como la exclusión de importantes bancos al sistema interconectado SWIFT.



La más reciente de las prohibiciones fue el bloqueo de las importaciones de crudo ruso por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, una medida que analistas consideran que podría ser “más eficaz” en caso de que Europa se una, al ser el principal destino de las exportaciones energéticas rusas.





(Por qué Rusia asegura que EE. UU. le declaró una 'guerra económica').



“El desafío de instituir prohibiciones similares es mucho más difícil para Europa. (...) Lograr que otras naciones del G7 se unan, como Alemania, Italia y Japón, será un esfuerzo diplomático difícil, pero no imposible”, resaltó Amy Myers Jaffe, docente investigadora en la Escuela de Derecho y Diplomacia en la Universidad de Tufts.



El presidente de Estados Unidos Joe Biden advirtió este martes que hay sanciones que ellos sí pueden ejecutar, haciendo referencia a los energéticos, en lo que considera un golpe estratégico a Rusia al ser de sus principales exportaciones.



En ese sentido, desde Estados Unidos se baraja la posibilidad de sancionar al proveedor nuclear ruso Rosatom, aunque aún se están evaluando los posibles impactos de la medida. Entre tanto, del lado europeo se contemplan más sanciones a figuras cercanas a las esferas de poder de Rusia y Bielorrusia, tales como las anunciadas este miércoles, contra 146 miembros del parlamento ruso y 14 oligarcas vinculados al Kremlin.



Para Mauricio Jaramillo, docente de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, las sanciones de Occidente “han ido escalando poco a poco” en cada escalón posible y un último sería el militar.



“Empezaron primero por oligarcas, pasaron a importaciones, luego EE.UU. a la energía; pasaron al sector financiero (...) Vemos que han ido escalando (...) Si finalmente Rusia no se detiene, el último acto sería apoyar a Ucrania militarmente sin intervenir”, apuntó.

Otras sanciones que se están contemplando consisten en expulsar a Rusia de organismos como el FMI, la OMC y el Banco Mundial, aunque, en la práctica, no sea tan sencillo de realizarse.



LA ECONOMÍA RUSA SE TAMBALEA



La economía del gigante euroasiático se tambalea como consecuencia del paquete de sanciones que Occidente ya ha aplicado y, de acuerdo con instituciones financieras, se acerca a una crisis que podría ser superior a la de 1998.



Economistas del JP Morgan esperan que el PIB moscovita se contraiga en un 7% en 2022, mientras que Bloomberg Economics prevé una caída del 9% como consecuencia de la guerra y las sanciones occidentales.



Es importante señalar que en 1998, por la crisis de la deuda, la economía rusa se contrajo un 5,3%.



La coyuntura actual ha llevado al rublo ruso a una depreciación del 40% en lo que va del año, mientras el banco central eleva a 20% la tasa de interés y anunciando un corralito al retiro de divisas extranjeras.



El miércoles, el Rossat, el servicio de estadísticas estatal de Rusia, señaló que la inflación anual en Rusia se aceleró al 9,15% en febrero desde un 8,73% en enero, en lo que es el nivel más alto en siete años. En la primera semana de la invasión, desde el 24 de febrero al 4 de marzo, los precios al consumidor tuvieron un incremento del 2,22% desde el 0,45% la semana previa al inicio de la guerra.



