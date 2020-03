Sanders o Biden, encargados de enfrentar a Donald Trump

El ‘supermartes’ de la carrera electoral de Estados Unidos dejó dos aspectos principales sobre la mesa: que Joe Biden protagonizó una ‘resurrección’ política en la carrera electoral, y que él o Bernie Sanders tienen la mayoría de papeletas para convertirse en el encargado demócrata de enfrentar al presidente, Donald Trump.



(Lea: Joe Biden revive en el ‘supermartes’ y gana terreno a Bernie Sanders)



Y es que el exvicepresidente de Barack Obama, Biden, logró la victoria en 10 de los 14 estados en los que se celebró la elección primaria el martes, lo que le devolvió al primer puesto en cuanto a delegados.



(Lea: Sanders gana en Nevada y lidera primarias demócratas)

Sanders, que había logrado mejores resultados en los primeros estados en celebrar sus ‘caucus’ como Iowa o New Hampshire, logró tan solo superar a Biden en Colorado, Utah y Vermont. Eso sí, al cierre de esta edición, el senador de Estados Unidos iba en cabeza en el recuento de California, región que por su gran población otorga una gran cantidad de delegados.



(Lea: El pulso por enfrentar a Trump)



Así las cosas, de acuerdo con las cifras de ayer, Biden estaría en primera posición en cuanto a delegados, con 566, seguido por Sanders con 501 y por Elizabeth Warren, que tiene 61.



El ‘supermartes’ también terminó con la carrera electoral de Michael Bloomberg, pues el multimillonario decidió retirarse al no ganar en ningún estado. Él aseguró que apoyará a Biden, como ya hicieron los excandidatos Pete Buttigieg y Amy Klobuchar.



“Todo parece indicar que al final será una pelea entre Sanders y Biden, aunque Warren continuará en la contienda, pues cree que tiene posibilidades de lograr la nominación en la convención demócrata. Pero más allá de quien sea el designado, lo importante es que necesitarán unir fuerzas para enfrentar a Trump, quien cuenta con el apoyo republicano tras las victorias en el impeachment y la trama rusa, y la ventaja de ser presidente”, explica el analista político, Robert Valencia.



Esta opinión la comparte el profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo Jassir, quien apunta que “ya se esperaba que fueran ellos dos quienes lideraran la carrera por su trayectoria y credibilidad. Además, los demócratas necesitan un candidato conocido y que pueda encauzar la indignación contra el Presidente si quieren vencer”.



Además de en delegados, Biden también está a la cabeza en cuanto a intención de voto, pues los sondeos de la nominación demócrata le dan un 27,5% del total, seguido por el 26% de Sanders y el 13,5% de Warren.



En cuanto a la elección general, los tres candidatos siguen con ventaja frente a Trump. Biden obtendría 49% frente al 46% del presidente; Sanders obtendría también 49% por el 47% del mandatario, y Warren lograría 48% dos puntos más que el republicano.



“El que gane tiene lo necesario para vencer a Trump, aunque no debe confiarse, pues Trump cuenta ya con cuatro años, lo que le da más visibilidad, al tiempo que históricamente el mandatario logra una segunda presidencia”, dice Valencia.



En este sentido, de acuerdo con Jaramillo Jassir, serán tres los principales aspectos que tendrán incidencia en las elecciones de noviembre: “el desempeño de la economía, que se ha mantenido estable y sigue con buenos datos en empleo o inflación; el manejo que Trump haga del coronavirus y, por último, los temas y el comportamiento que Trump tenga en los debates y la recta final, algo que no se debe infravalorar”.



Precisamente, el desempeño económico puede ser tanto beneficioso como perjudicial para Trump. Como afirma Valencia, “es la gran apuesta de Trump, pues si bien la economía crece menos de lo prometido, se mantiene estable. Pero los demócratas pueden usar la carta de la cercana recesión, provocada principalmente por las guerras arancelarias del Presidente. Otros temas como el migratorio o el ambiental serán muy importantes”.



Por lo pronto, es difícil saber a estas alturas las probabilidades de cada uno de alzarse con la victoria, aunque el mercado ya mostró quien es su candidato predilecto. Ayer, al cierre de la sesión en Wall Street, el índice Dow Jones presentó un crecimiento de 4,53%, lo que le permitió recuperar una vez más los 27.000 puntos que perdió tras las fuertes caídas que registró la semana pasada.



LOS DATOS ECONÓMICOS



La economía de Estados Unidos registró un alza de 2,3% en el 2019, una cifra que está muy por debajo de la promesa de establecer ese avance en un dato superior al 3% que Trump hizo en campaña. Eso sí, aunque este dato es el menor de la presidencia del republicano, el periodo actual de crecimiento es el más largo de la historia de Estados Unidos.



La desaprobación de Donald Trump se encuentra en estos momentos en el 52,3%, mientras que el 54,7% de los estadounidenses piensan que el rumbo del país no es el correcto.