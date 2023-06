Se acercan más recortes en la producción de crudo 

La Opep+ se reunió en Viena para decidir si permite más tiempo para que los recortes de producción existentes surtan efecto o toma más medidas preventivas para aumentar los precios, pues considera que los actuales no son adecuados para los productores.



Los ministros dieron pocas indicaciones sobre qué camino elegirían cuando llegaron a la capital austriaca, y los observadores del mercado no descartaron nada.



La decisión del grupo se complica aún más porque los precios del petróleo subieron por segundo día, en medio de un mayor optimismo económico, una reversión de la tendencia observada a fines de mayo.



“El principal objetivo de la Opep+ y sus aliados es preservar la estabilidad del mercado petrolero y evitar cualquier volatilidad”, ayer Hayyan Abdul Ghani, ministro de Petróleo y vice primer ministro de Asuntos Energéticos de Irak.



“No dudaremos en tomar cualquier decisión que traiga más equilibrio y estabilidad”. Sólo ha pasado un mes desde que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados sorprendieron con anuncios de recortes de producción.



Esas nuevas restricciones de suministro de alrededor de 1,2 millones de barriles por día, además de una reducción de 500.000 barriles por día ya anunciada por Rusia, se extenderán hasta fin de año y es difícil medir su impacto después de unas pocas semanas, según dijeron analistas de JPMorgan Chase & Co. en una nota.



Los recortes “se hicieron visibles en los datos de exportación solo en la segunda semana de mayo”, según el banco. “Probablemente tomará varias semanas más determinar su implementación y efectividad”.



Operadores de petróleo dieron pocos indicios en las últimas semanas de que estaban dispuestos a esperar para ver que sucedía. Acumularon posiciones cortas en futuros de crudo, lo que hizo que los precios cayeran un 11% en Nueva York, a unos US$68 el barril a finales de mayo.



Incluso, con la recuperación en los primeros dos días de junio, el crudo seguía un 14% por debajo de su pico de abril.



“La promesa de un futuro ajuste alcista de la oferta no ha convencido al mercado del aumento de los precios del petróleo”, según JPMorgan.



Muchos observadores esperan que la Opep+ se mantenga estable en la reunión de este fin de semana, particularmente después de que el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, le dijera a Izvestia que era poco probable que el grupo tomara “cualquier medida nueva”.



Más tarde moderó esa comunicación, diciendo que el grupo podría decidir tomar cualquier acción que fuera necesaria.



El período previo a la reunión se nubló por esa diferencia de puntos de vista de los dos miembros más importantes, así como por la decisión de prohibir que los periodistas de los medios Bloomberg, Reuters y el Wall Street Journal asistieran a la reunión en Viena.



Los ministros de la Opep celebran su reunión el sábado, seguida de una conferencia completa de la Opep+ el domingo. Los recortes existentes del grupo deberían ser suficientes para ajustar los mercados petroleros en el segundo semestre del año suponiendo que no haya recesión, pero para impulsar los precios al alza “la alianza, o al menos algunos miembros, probablemente necesiten recortar más”, dijo JPMorgan Chase & Co.



Una reducción adicional de alrededor de 500.000 barriles de petróleo por día por parte de Arabia Saudita alinearía la producción del reino con la de Rusia.



BLOOMBERG