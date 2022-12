Se avecina un fuerte cambio en las cadenas de suministro globales

Desde la llegada de la pandemia, las empresas de comercio han tenido que fortalecer sus procesos en el mercado y responder a la demanda creciente de productos y servicios, teniendo en cuenta las nuevas exigencias de los clientes. Esto medio del torbellino de rezagos derivados de los confinamientos que afectaron las finanzas empresariales.



Según el último estudio de la empresa logística DHL ‘Radar en Tendencias’, las compañías encuestadas proyectan realizar fuertes cambios para el año 2023 y así ser más resilientes en un año que augura dificultades económicas.



En lo que corresponde a la cadena de suministro, el informe destaca el confort que genera la dependencia a un solo proveedor de recursos para las compañías.

Sin embargo, en los últimos años con los eventos geopolíticos, este único lazo ha empezado a ralentizar los tiempos de producción y entregas para millones de clientes y por eso este nuevo año que se avecina las empresas empezarán a ampliar el espectro y cambiarán su cadena de suministro.



Así el multishoring, que permite agregar nuevos proveedores multilocales será una de las tendencias que se augura para 2023, no solo por fortalecer la resiliencia de las compañías, lo que permite que empresas internacionales no generen dependencia de un solo país de producción y comercialización, sino que da paso a una operación continua ‘ajena’ a situaciones locales.



En el estudio, este cambio será incorporado por el 77% de las empresas que espera aumentar el número de proveedores para los próximos dos años.

“La reciente incertidumbre política y comercial llevó a muchas empresas de todas las industrias a seguir una estrategia de ‘China más uno’, en la que los componentes y las piezas se obtienen de la nación y de otro país, como México, India o Tailandia. Ya sea que un cliente B2B esté buscando China Plus One o cualquier otra estrategia de multilocalización, los proveedores de servicios de logística necesitarán una gestión más estricta de la cadena de suministro con mayor visibilidad”, reconoce DHL.



A esta dinámica se suman otros cambios, pues el 76% de los encuestados prevé realizar ajustes significativos en su base de proveedores en los próximos 24 meses para garantizar la resiliencia de su cadena de suministro, esto como respuesta a la frustración sobre los tiempos de entrega.



“En 2022, el 70 % de las empresas estadounidenses encuestadas tenían la intención de acercar la producción a los EE. UU., mientras que muchas empresas textiles europeas ya comenzaron a explorar más países europeos y del norte de África como ubicaciones potenciales para la producción”, dice.



Sobre logística, la firma aconseja, evitar la dependencia de un solo transportista, transitar hacia mayores rutas, diferencias horarias y distintas operaciones para crear un ecosistema de seguridad evitando la centralización.



“En el futuro, los expertos ven la necesidad de que las empresas no solo se vuelvan al menos bimodales, sino que también prioricen la multimodalidad, reconociendo rápidamente las posibilidades y desarrollando la capacidad de resolver los problemas que plantea lo inesperado”, dice.



Esto permitirá mantener a flote las compañías que deseen comercializar sus productos y anteponerse a las dificultades en el traslado de mercancías a través del nearshoring, a la falta de personal en el transporte terrestre o cierres en el caso del transporte marítimo.

Paula Galeano Balaguera