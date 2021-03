Se cumplen 15 años desde que inició la revolución del trino

Este domingo se celebra el 15° aniversario desde que Jack Dorsey, cofundador de Twitter, publicó su primer trino, lo que dio origen a una red social que cambió la manera de comunicarse e informar, permeó en los negocios y en la manera en que las empresas hablan con sus clientes, e incluso desató un nuevo tipo de política a través del celular.



Esta firma, que se llegó a considerar como el ‘SMS de internet’ y que se lanzó oficialmente en julio de ese mismo año, tres meses después del primer ‘tweet’ o ‘tuit’, tuvo un importante avance desde el inicio, y en menos de un año ya registraba más de 20.000 mensajes diarios, lo que le llevó, en 2011, a su hito de 140 millones de publicaciones al día.



No obstante, esas cifras están muy alejadas de la dimensión actual de Twitter. Con una capitalización bursátil de alrededor de US$53.000 millones en el índice Nasdaq, la red social cuenta hoy en día con un estimado de unos 350 millones de usuarios activos cada mes, mientras que más de 180 millones de personas acceden a la red social cada día, según los datos compilados por los portales Hootsuite y Statista.



Esto supone un crecimiento exponencial frente a los 54 millones de usuarios que registraba la empresa en 2010. No obstante, cabe decir que no ha sido un avance continuado, pues la cifra era de 330 millones en 2017 y bajó 321 millones en 2018, lo que se explicó por los escándalos y las reticencias de los usuarios por su uso.



Para Pablo Márquez, profesor de la Universidad Javeriana y experto en tecnología, “Twitter se constituyó en sus inicios como la más eficiente forma de dispersión de información sin intermediarios. Para los usuarios, se ha vuelto una fuente de noticias en tiempo real que usa los mejores elementos del crowdsourcing, donde todos producen y consumen contenidos. Cambió la forma de informarse al limitar la extensión de los comentarios, pero poniendo estos al alcance internacional”.



En cuanto a su desempeño financiero, la firma logró utilidades por US$3.720 millones, mientras que en su reciente plan para los próximos años, aseguró que su objetivo es incrementar esa cifra hasta unos US$7.500 millones.



No obstante, uno de los aspectos en los que se ve su relevancia actual es que Twitter es una de las empresas que están sufriendo un mayor escrutinio de los gobiernos por temas como la publicidad y la dominancia en los mercados.



Pero la trascendencia de Twitter traspasa a su empresa, pues para muchos su llegada supuso una gran revolución en muchos ámbitos.



De acuerdo con Daniel Barredo, profesor y director del Laboratorio de Periodismo de la Universidad del Rosario, “Twitter, para los negocios, ha democratizado el acceso de las fuentes privilegiadas (empresarios, brokers, políticos), y al mismo tiempo de estas situadas en contextos geográficos muy distintos. Antes era más difícil para el ciudadano de a pie acceder a sus testimonios, mientras que ahora se hace prácticamente en tiempo real”.



Esto, en el mundo empresarial, según los expertos, se traduce en que las mismas marcas tienen gracias a Twitter un canal para comunicarse con el cliente, y viceversa: el nacimiento de esta red social ha permitido que los usuarios puedan hablar de forma directa con las compañías, incrementando la presión sobre ellas en los casos en los que no actúan de forma correcta.



Es por esto que, como indican, Twitter tiene parte influencia en que las empresas deban actuar de una forma más ética para evitar las críticas desde la población.



Pero igual que ha ofrecido cosas positivas, también negativas en la economía. Por poner un ejemplo, según Barredo, “la espontaneidad y la síntesis de los ‘tuits’ puede generar incertidumbre. Ya se ha visto como una imagen no explicada o un tuit críptico ha provocado caídas en las bolsas mundiales, como sucedió con algunos episodios de Donald Trump, Elon Musk, entre otros. Twitter ofrece emoción y rapidez, las cuales juegan en contra de los análisis y pueden conducir a una manipulación de los inversores”.



Pero no solo en los negocios Twitter provocó una revolución, sino también en la política mundial y las relaciones internacionales.



Tal como afirma Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la U. del Rosario, “Twitter supuso una revolución en la comunicación política, pues obligó a los mandatarios a ser concretos, y les dio un canal de difusión en el que se deshicieron de la diplomacia tradicional, como hemos visto con Trump, Vladímir Putin o Nayib Bukele, quienes comunican decisiones por la red social o se toman selfies en la ONU. Es decir, ha creado un canal efectivo para llegar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, pero también ha llevado a una mayor informalidad, en la que la incorrección a veces se convierte en la regla”.



Cabe destacar que, pese a su importancia, su modelo también se ha visto amenazado, con diversos episodios que han perjudicado su confianza, como el reciente vivido con Trump y el asalto al Capitolio.



Según Márquez, “lo que ha hecho popular a Twitter también ha constituido la semilla de la destrucción de confianza de los usuarios en su contenido. Muchos afirman que los administradores controlan el contenido, y usan algoritmos que diluyen o amplifican mensajes según si son afines. Del mismo modo, la falta de control ha creado un inusitado crecimiento de trolls, bots, anons y, en el peor de los casos, terroristas y delincuentes que no son precisamente la audiencia que los anunciantes buscan. Sin confianza, los usuarios y los anunciantes se van”.



Rubén López Pérez