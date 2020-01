Se desinfla el apoyo popular a la destitución de Trump

Una vez que ya empezó el juicio político en el Senado en contra de Donald Trump y enfrenta esta semana nuevos días claves en el proceso, los últimos sondeos de opinión parecen mostrar que el apoyo entre los estadounidenses a la destitución del mandatario está disminuyendo.

Y es que de acuerdo con los datos actualizados de RealClearPolitics, el 48,1% de los ciudadanos no está a favor de la destitución, frente al 47,4% que sí lo está. Cabe decir que desde el 18 de enero, esa diferencia se ha ampliado prácticamente cada día, al tiempo que desde el 15 de diciembre no son más los estadounidenses que prefieren que el ‘impeachment’ tenga éxito.



Estos datos coinciden con los de FiveThirtyEigtht, que indican que tan solo el 48,5% de los estadounidenses está a favor de la destitución. Por supuesto, estos número varían mucho entre los votantes demócratas (83,3%) y los republicanos (10,3%).



Aunque, eso sí, el 50,7% del total sí apoya que se celebre el juicio político, por el 45,3% que preferiría que no se celebre.



“Los sondeos en la opinión en general muestran que, en estos momentos, hay una mayoría de gente que tiene una imagen negativa de una posible destitución de Trump, lo ven como algo muy electoralista. Además, el Presidente ha hecho mucho populismo con temas como China e Irán, por lo que es difícil que haya cambios. La única posibilidad es que los republicanos sintieran que Trump les está haciendo daño, algo que no parece ocurrir”, dice Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.



De hecho, aunque la desaprobación de Trump es más amplia que el apoyo (45,6% frente al 51,7%), esos datos no parecen suficientes para que el Partido Republicano se vea afectado.



Cabe resaltar que este lunes se conoció que el exasesor de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró en su libro que Trump sí condicionó la ayuda a Ucrania a lograr información contra Joe Biden, lo que coincide con la acusación demócrata y podría convencer a algunos sectores de los republicanos.



No obstante, incluso con eso, los expertos no ven posibilidades de éxito en el ‘impeachment’.



