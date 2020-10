Enviados de Trump y Maduro se reunieron en México en septiembre

Un influyente funcionario de la Administración Trump se reunió en secreto con un representante del régimen de Nicolás Maduro en Ciudad de México en septiembre para tratar de negociar la salida pacífica del poder del líder venezolano.



Ric Grenell, el exdirector interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y embajador en Alemania, y Jorge Rodríguez, un político venezolano cercano a Maduro, se reunieron en la capital mexicana, según tres personas familiarizadas con el asunto.



Grenell buscó discutir la partida de Maduro, según dos de las personas, pero no está claro si Rodríguez y Maduro estaban abiertos a la posibilidad.



En cualquier caso, las conversaciones no tuvieron éxito, dijeron las personas.



El presidente Donald Trump ha perseguido una serie de logros en política exterior antes de las elecciones del 3 de noviembre, incluidos los acuerdos de paz en Medio Oriente, la retirada de tropas de varios países y la liberación de rehenes estadounidenses que se cree están retenidos en Siria.



Los funcionarios estadounidenses dieron versiones contradictorias sobre si el viaje de Grenell para reunirse con Rodríguez estaba autorizado con anticipación, aunque dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien, lo respaldó con la bendición del presidente.



El Departamento de Estado no fue informado, dijo una de las personas.

Rodríguez declinó comentar, al igual que los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Las personas familiarizadas con las conversaciones de Venezuela pidieron no ser identificadas porque nunca fueron anunciadas.



