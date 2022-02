Se flexibilizan restricciones, ¿rumbo al fin de la pandemia?

Tras la oleada de casos por ómicron y los avances de vacunación, algunos países han puesto fin a las restricciones y otros, como Dinamarca ya hablan del fin de la pandemia. Mette Frederiksen, la primera ministra Danesa, indicó que, así las cifras de contagio estén creciendo, lo que importa es que la mortalidad no aumenta, ni sus casos graves.

“Decimos adiós a las restricciones. La pandemia sigue, pero hemos pasado la etapa crítica”, añadió.



Este país no es el único en quitarle el título de pandemia a la covid-19. Suecia también declaró, el pasado miércoles, que eliminará las restricciones propias de la fase aguda del virus que mantenía el Estado.



De manera que, sus restaurantes permanecerán abiertos después de las 11:00 de la noche. Así como la eliminación de los límites de aforo y el uso del tapabocas en el transporte público. A esta tendencia, se sumó Noruega, que levantó todas sus restricciones el pasado 12 de febrero.



Su decisión está sustentada en que ómicron es una variante leve, que no representa un crecimiento en hospitalizaciones. “Podemos aliviar las medidas porque ómicron no provoca una enfermedad tan grave como anteriores variantes. Aunque vaya a subir el contagio, la cifra de ingresos hospitalarios es baja”, dijo el primer ministro del país, Jonas Gahr Støre.



Esto no significa que las restricciones para los países acaben todas al mismo tiempo. Por ahora, en países de la Unión Europea se eliminó la obligatoriedad del uso del tapabocas al aire libre, así como en cinco estados de EE.UU.



Además, Italia autorizó la reapertura de discotecas. Sin embargo, llevar la mascarilla en lugares cerrados sigue siendo obligatorio, para este país, hasta el 31 de marzo.

Por otro lado, Bélgica dejará de exigir a los niños menores de doce años que porten el tapabocas al aire libre. Además de eliminar el teletrabajo obligatorio.



Esta discusión sobre eliminar restricciones también ha llegado a Colombia. De la mano del candidato presidencial, Alejandro Gaviria, quien afirmó que se debería eliminar el uso obligatorio del tapabocas en el espacio público.



“No tiene sentido la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios abiertos. No hay ninguna evidencia convincente de que el uso de protección respiratoria en espacios abiertos tenga un impacto positivo sobre la salud pública”.



Ante esto, el presidente de la República Iván Duque señaló que, por el momento, esto no es posible. “Una vez cumplidas las metas en vacunación, y viendo las determinaciones globales de la OMS, en ese momento se podrá evaluar si se flexibilizan las medidas”, argumentó el mandatario.



Ante este panorama, expertos como Leonardo Briceño, Jefe de Salud Pública Escuela de Medicina Universidad del Rosario, señala que es importante que el uso del tapabocas no se flexibilice en ambientes cerrados, dado el comportamiento de las variantes delta y ómicron estos sitios. “Muy probablemente vamos a tener una situación en la que vamos a retirar las mascarillas, al tener un alto nivel de vacunación y un control de las cepas”. dijo.

MANIFESTACIONES

Por el momento, se mantienen medidas como la obligatoriedad de presentar los certificados de vacunación. Lo que ha suscitado protestas en varios países.



Un ejemplo de esto es la creciente manifestación en Canadá por parte de los camioneros que se niegan a vacunarse y a asumir medidas como cuarentenas obligatorias tras un paso de frontera. A esta ola, se suma Nueva Zelanda e iniciativas de protesta de Francia, Bélgica, Austria, Países Bajos y Estados Unidos.



Estas naciones se unen al objetivo de eliminar estas medidas, que según los manifestantes, atentan contra la libertad humana.

