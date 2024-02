Las crisis hacen tambalear las previsiones de los economistas

La pandemia de covid o la guerra en Ucrania hicieron saltar por los aires los pronósticos de los economistas, cuya capacidad de previsión se ve cada vez más cuestionada ante las recurrentes crisis globales.



Recientemente se sumó a estas críticas la exdirectora del Fondo Monetario Internacional y actual presidenta del Banco Central Europeo, la francesa Christine Lagarde.



Son “una camarilla tribal”. “No van más allá de su mundo, tal vez porque se sienten cómodos allí”, afirmó el mes pasado en el Foro de Davos, criticando la falta de apertura de los economistas a otras disciplinas científicas.



Eventos como la pandemia o la guerra en Ucrania hicieron tambalear las certezas. Y los economistas, habituados a ficheros de Excel y a modelos anclados en el pasado, necesitan adaptarse a un mundo que “ha cambiado un poco”, dice Peter Vanden, economista jefe del banco ING en Bélgica.



2021: una inflación no tan transitoria

Después de años sin grandes altibajos, la pandemia y la guerra dispararon los precios y echaron abajo todas las previsiones de los bancos centrales. La inflación será transitoria, decían al principio, y no necesitará intervención de estas instituciones.



Lagarde ha reconocido en varias ocasiones que las previsiones en las que se basa la política del BCE no siempre son correctas y que no tenían en cuenta factores vinculados a este tipo de crisis.



Peter Vanden asegura que los modelos usados “son menos fiables porque hay multitud de factores que son difíciles de integrar” como los impactos en las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra o las tensiones geopolíticas.



2023: la recesión que nunca llegó

Finalmente, los bancos centrales aumentaron significativamente las tasas de interés para frenar una inflación que había llegado a sus niveles más altos en cuarenta años.



Según los economistas, esto iba a provocar una ralentización o incluso una recesión en los países desarrollados. Pero, por contra, el crecimiento de Estados Unidos se aceleró en 2023 y en la zona euro se mantuvo positivo con la excepción de Alemania.



Las últimas previsiones del FMI auguran un crecimiento en los países desarrollados también este año.



La mayoría de señales apuntaban hacia la misma dirección: altas tasas de interés que auguraban una contracción en Estados Unidos, el recuerdo de los años 1970 cuando solo una recesión permitió salir de la hiperinflación. Una vez más, se acusó a los economistas de ser demasiado estrechos de miras.



La baja “calidad de datos” de los economistas y la caída en las “tasas de respuesta a las encuestas” pueden explicar estos errores, apunta Vanden.



Los nuevos comportamientos económicos también socavaron estos modelos. Durante la pandemia, los gobiernos no repararon en gastos y el ahorro acumulado en los hogares durante ese tiempo permitió preservar el consumo, sobre todo en Estados Unidos.



“Hay que razonar de forma distinta o al menos ensanchar los modelos integrando otros componentes”, opina Vanden.



Algunos ya han iniciado este camino. El Banco de Inglaterra comenzó una revisión de sus modelos de previsiones después de las críticas por su incapacidad a prever el aumento de la inflación.



El banco central de Canadá también anunció que reemplazará sus antiguos modelos por métodos más enfocados al futuro.



