Prevalencia del hambre en A. Latina se redujo frente a otras regiones

La seguridad alimentaria ha venido tomando relevancia en los últimos años, debido a las diferentes situaciones económicas y la pandemia por la covid 19. Ahora bien, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), sobre esta materia, en 2022 padecieron de hambre en todo el mundo de 691 a 783 millones de personas.



Sin embargo, cuando se examina América Latina y el Caribe, para este año, un 6,5% de la región padece de hambre. De acuerdo con el documento, este territorio es uno de los que más ha mostrado reducción en el de la inseguridad en el mundo.



Con datos de la entidad, en el histórico la inseguridad alimentaria ha mostrado volatilidad en los últimos tres años. Para el 2020, la Organización registra una prevalencia total de la inseguridad en la región de 39,3%, sin embargo, esta cifra aumenta en el 2021 pasando a 40,3%. En el 2022, el dato se volvió a reducir a 37,5%.



En el desglose por niveles de gravedad se estima que en América Latina y el Caribe en el 2022, el 14,4% de la población rural sufrió de inseguridad alimentaria grave.



Igualmente, un 12,6% lo padeció en las zonas periurbana y en la urbana un 10,1%.

Por otro lado se encuentra un nivel moderado. En ese sentido, se estimó que 26% de la zona rural sufre de inseguridad alimentaria en esta categoría, igual que un 26% lo hace en la periurbana.



En cuanto a la urbana se presento una inseguridad del 22,1%. Adicionalmente, el estudio destaca el costo de acceder a una dieta saludable, frente a esto, la FAO estimó que “en muchos países, el aumento del costo de una dieta saludable coincidió con un descenso de los ingresos disponibles a raíz de los persistentes efectos de la pandemia”, por esta razón en el 2021, un 23% de la región no pudo permitirse una dieta saludable.



Es decir que la variación entre el 2020 y el 2021, unas 11,5 millones de personas no tuvieron acceso a esta dieta saludable.



En materia general, la FAO prevé que a 2030, casi 600 millones de personas padecerán de subalimentación crónica. Esto, representa unos “119 millones más que si no hubieran ocurrido ni la pandemia ni la guerra en Ucrania, y alrededor de 23 millones más que si no hubiera ocurrido la guerra en Ucrania. Esto destaca el inmenso reto que supone alcanzar la meta de los ODS de erradicar el hambre”, aseguran.



En todo el mundo, la inseguridad alimentaria afecta a las mujeres y a los habitantes de las zonas rurales. “La brecha de género en relación con la inseguridad alimentaria a nivel mundial, que aumentó tras la pandemia, se redujo de 3,8 puntos porcentuales en 2021 a 2,4 puntos porcentuales en 2022”, dicen.



PORTAFOLIO