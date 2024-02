Ex presidente de Chile Sebastián Piñera murió en un accidente de helicóptero

Un helicóptero que pilotaba Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, se accidentó cerca del lago Ranco, en la región de Los Ríos, en el sur del país austral, un sector de vacaciones a 920 km al sur de Santiago. El también empresario, según confirmaron medios locales y agencias internacionales, murió en el hecho.

Junto a Piñera se movilizaban al menos otras tres personas, quienes, según se informó, eran familiares del exmandatario y sobrevivieron.



El hecho se registró hacia las 3 p.m., hora local (1 p.m., hora colombiana).



En un principio, la Armada chilena aseguró, en un breve comunicado, que el accidente dejó un fallecido y tres heridos, pero no detalló la identidad de las víctimas, y se limitó a indicar que servicios de rescate están trabajando en el lugar.



Después, se confirmó el fallecimiento de Piñera. "Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del ex presidente de la república de Chile, Sebastián Piñera Echeñique a la edad de 74 años", informó la oficina del exmandatario.



Y agregó: "Oportunamente, se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas".



La confirmación de la muerte de Piñera

La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, confirmó que la Armada llegó al lugar del accidente y recuperó el cuerpo sin vida del expresidente Piñera, político conservador que lideró a su país en dos ocasiones.



Los reportes indican que el expresidente iba manejando el helicóptero, quedó atrapado por el cinturón de seguridad y se hundió en el lago.



Tras la confirmación, el Gobierno de Chile decretó duelo nacional y la organización de funerales de Estado por Piñera.



“Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece”, explicó Tohá.



"Mis sinceras condolencias a la familia Piñera, colaboradores y amigos. Las legítimas diferencias nunca impidieron valorar su profundo amor y vocación por Chile", apuntó Felipe Harboe, político chileno, cercano al expresidente.



"Un dolor gigante la muerte del expresidente Piñera. Se va un líder que quería y creía en Chile. La historia le será justa por su servicio a la República y la Democracia. Agradecido eternamente por la confianza que depositó en mí", expresó Sebastián Sichel, otro político cercano de Piñera.

La vida de Sebastián Piñera

Piñera nació el 1 de diciembre de 1949, en Santiago, era padre de cuatro hijos, fue militante del Partido Demócrata Cristiano (DC), sirvió como embajador en Bélgica y ante la ONU en el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

Graduado en la facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tenía un doctorado en la Universidad de Harvard y empezó a trabajar como consultor en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, mientras que en 1978, asumió la gerencia general del Banco de Talca, cargo que dejó en 1980.

En 1989, lanzó su campaña como candidato independiente a senador por la Región Metropolitana, para las elecciones parlamentarias del mismo año, las que ganó.



Tras ser elegido, ingresó como militante del partido conservador Renovación Nacional (RN), que presidiría a partir de 2001.

Cuatro años más tarde,en 2005, se presentó por primera vez a la presidencia del país, cargo que lograría en enero de 2010, cuando se enfrentó en una segunda vuelta a Frei Ruiz-Tagle: se impuso con el 51,60 % de los sufragios por sobre el candidato de la Concertación.

El 11 de marzo de 2010, asumió la Presidencia de Chile, que ejerció hasta el 11 de marzo de 2014.

Volvió a ser elegido en 2018, en un segundo mandato muy polémico en el que tuvo lugar el 'estallido social' (la mayor protesta popular en Chile desde el fin de la dictadura) que fue brutalmente reprimida.

Según la prensa local, a lo largo de su vida, el exmandatario generó una gran fortuna debido a sus inversiones, las que involucran diversos negocios, desde las aerolíneas hasta los equipos de fútbol.

Eso sí, hace años no se dedicaba a la administración directa de sus empresas, sino a la compra y venta de estas, y a la participación en sus directorios.

