'El sistema financiero mundial es obsoleto, deficiente e injusto': Onu

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, durante la cumbre de los Brics celebrada en Johannesburgo, Sudáfrica, hizo una serie de peticiones para reformar al sistema financiero mundial, para que este logre cubrir las necesidades de todos los países del mundo.



De igual manera, el alto directivo de la Onu hizo una fuerte crítica a este sistema, asegurando que es urgente que haya una modificación en este.



"El sistema financiero mundial es obsoleto, disfuncional e injusto. Es necesario rediseñarlo, pero sé que no ocurrirá de la noche a la mañana. Es una cuestión de voluntad política", mencionó.



Así las cosas, propuso una serie de estímulos y políticas que busquen ayudar al crecimiento económico de los países con economías emergentes.



"En un mundo fracturado, abrumado por las crisis, simplemente no hay otra alternativa que la cooperación. Debemos restaurar urgentemente la confianza y revitalizar el multilateralismo para el siglo XXI", agregó.



En su asistencia a la cumbre de bloque de los países Brics, Guterres hizo especial énfasis en la crisis climática y económica; el avance de la pobreza, el hambre y la desigualdad; la falta de regulación de las nuevas tecnologías y las repercusiones globales de la multiplicación de las divisiones y los conflictos geopolíticos que ocurren en el presente.



De igual manera, advirtió que la multipolaridad no es prenda de garantía para crear una comunidad global pacífica o justa.



"Para ser un factor de paz, equidad y justicia en las relaciones internacionales, la multipolaridad debe ser apoyada por instituciones multilaterales fuertes y efectivas", apuntó.



