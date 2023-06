FED y BCE prevén seguir con el aumento de tasas de interés

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, señaló que existe la posibilidad de que los encargados de política monetaria eleven las tasas de interés en julio y septiembre para frenar las persistentes presiones sobre los precios y enfriar un mercado laboral sorprendentemente resiliente en el país.



Cuando se le preguntó si los funcionarios de la Fed ahora anticipan que subirán las tasas cada dos reuniones después de pausar las alzas este mes, Powell dijo que es posible que eso suceda o no y que no descartaría aumentos consecutivos de los tipos.



Reiteró que los pronósticos de la mayoría de los responsables de política monetaria muestran que esperan subir las tasas a las menos dos veces más este año.



“Aunque la política es restrictiva, puede que no sea lo suficientemente restrictiva y que no haya sido restrictiva durante el tiempo suficiente”, dijo Powell durante un panel organizado por el Banco Central Europeo para un foro en Sintra, Portugal.



El líder de la Fed habló dos semanas después de que él y sus colegas mantuvieran las tasas de interés sin cambios tras 15 meses de aumentos para tener más tiempo para evaluar como están afectando a la economía los mayores costos de endeudamiento y las recientes dificultades bancarias.



Sin embargo, la cabeza de la Fed y la mayoría de sus colegas señalan que, en última instancia, se necesitaran más ajustes para frenar una tasa de inflación que duplica el objetivo de 2%.



La mediana de las proyecciones publicadas en la reunión de este mes mostró que los funcionarios de la Fed esperan que su tasa de referencia aumente este año otro medio punto frente al rango actual de entre 5% y 5,25%.



Oficinas del Banco Central Europeo (BCE). EFE



La ola de datos publicados apunta a una economía estadounidense que supera las expectativas y que está demostrando ser resiliente a la campana de ajuste de la Fed. Los informes evidenciaron que las ventas de viviendas nuevas aumentaron al ritmo más rápido en más de un año, los pedidos de bienes duraderos superaron las estimaciones y la confianza del consumidor alcanzo el nivel más alto desde principios de 2022.



El mensaje de la Fed está en línea con el mensaje de los banqueros centrales en Europa y en otros lugares de que es posible que sean necesarias más alzas si persisten las presiones inflacionarias subyacentes.



El miembro del Consejo de Gobierno del BCE Bostjan Vasle dijo que las alzas en las tasas de interés deberán continuar si la inflación resulta ser más persistente de lo que se espera.



“Si la inflación resulta ser más persistente de lo que creemos en este momento, por supuesto que se necesitarán nuevas medidas en términos de tasas de interés y también en otros campos”, dijo Vasle.



Adicionó, "esperemos y veamos que sucederá durante los meses de verano para luego tomar una nueva decisión en septiembre”.



AGENCIAS