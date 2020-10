Trump dice que no participará en debate virtual

El presidente estadounidense Donald Trump, que aún esta siendo tratado por covid-19, dijo este jueves que no participará del debate presidencial de la semana próxima luego de que se decidió que su formato sea virtual.



"No voy a hacer un debate virtual", dijo a Fox News. "Es inaceptable para nosotros", añadió el candidato republicano a un segundo mandato. Trump acusó a la comisión bipartidaria que lo organiza de "proteger" a su oponente demócrata Joe Biden.



La Comisión de Debates Presidenciales había anunciado antes que el encuentro del 15 de octubre en Miami, el segundo de los tres debates presidenciales previstos, será un foro en el que los participantes aparecerán desde lugares apartados.



La decisión se tomó "para proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados", indicó la Comisión en un comunicado. La medida se había tomado después de que Trump estuviera hospitalizado con covid-19 durante el fin de semana y la Casa Blanca informara que una docena de empleados se contagiaron del virus, que ha dejado mas de 210.000 victimas fatales en Estados Unidos.



El moderador Steve Scully, editor político de C-SPAN, estará en vivo desde la ubicación planificada del Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas del Condado de Miami-Dade, y la Comisión dice que el grupo de prensa de la Casa Blanca "brindará cobertura".



Trump dio positivo por covid el 1 de octubre, dos semanas antes del siguiente debate programado. Fue hospitalizado el viernes y regresó a la Casa Blanca el lunes. El médico del presidente ha dicho que se siente mejor, pero ha declinado revelar detalles claves desde el lunes, como los signos vitales específicos de Trump, cuándo dio negativo por última vez, cuándo se contagio y si todavía está recibiendo el esteroide dexametasona.



El virus ha circulado amplíamente por la Casa Blanca. Aparte de Trump y la primera dama, sus asesores Hope Hicks, Nick Luna, Stephen Miller y Kayleigh McEnany dieron positivo, al igual que el encargado de campana Bill Stepien y ex gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, quien ayudó con la preparación del debate.



Trump está presionando para volver a la normalidad, y el miércoles acudió a la Oficina Oval, pese a estar todavía en la fase activa del virus. Las campañas habían discutido cambios a las reglas después del primer debate, que estuvo marcado por una serie de interrupciones de Trump en particular.



La campaña ha dicho que Trump "pretende estar listo para el debate" antes del 15 de octubre, y se opuso a los cambios de reglas, como un botón de silencio que permitiría a los moderadores cortar el micrófono de un candidato.



La idea de que los candidatos debatan entre si desde lugares apartados no es nueva. En el tercero de los famosos debates de 1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon, los candidatos se enfrentaron a distancia: Kennedy desde Nueva York y Nixon desde Los Angeles.





