Seguridad, etapa ‘clave’ antes de abrir la frontera con Venezuela

En una decisión imprevista por la comunidad internacional, el Gobierno de Venezuela anunció este martes el restablecimiento de las relaciones militares con Colombia, un paso que para los analistas se considera “clave” para garantizar la seguridad de la población de frontera, así como la reapertura de estos pasos binacionales y de la normalización de los vínculos.



“He recibido la orden de Nicolás Maduro de establecer contacto de inmediato con el Ministerio de Defensa de Colombia para reestablecer nuestras relaciones militares”, señaló el ministro de Defensa venezolano, el general Vladimir Padrino López.



Este anuncio fue calificado como “positivo” por parte de Fernando Giraldo, docente de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana, toda vez que este es un primer paso para la normalización de las relaciones y la reapertura comercial de las fronteras, unas de las banderas de campaña del hoy presidente Gustavo Petro Urrego.



“Está en la lógica de unos primeros pasos para el restablecimiento de las relaciones culturales, políticas y comerciales con Colombia. El hecho de que tomaran esta decisión está más alineado a la perspectiva de que el primer punto que tienen que analizar para poder abrir la frontera es dar seguridad en las fronteras para ambos ciudadanos”, apuntó Giraldo.



Con más de 2.000 kilómetros de frontera compartida, Giraldo dice que “es importante garantizar en primer lugar, combatir los grupos criminales de lado y lado y, por el otro lado, la seguridad de la población de lado y lado de la frontera”.



Maduro no viaja a Colombia, por ahora



Poco después del anuncio del Gobierno venezolano, el presidente colombiano ofreció más detalles sobre los primeros contactos con Caracas y aclaró a la prensa los rumores que se habían corrido en la tarde del martes.



“Se está trabajando en la normalización de las relaciones y eso implica la propia reapertura de la frontera (...). Tienen que restablecerse las relaciones comerciales, culturales, sociales y familiares. Son comisiones que ya existían, ya se contaba con una institucionalidad, que ahora hay que reconstruir para que se ponga en marcha todo el proceso”, señaló Petro.



Durante su intervención, el mandatario señaló que en dos meses se podría “tener los temas más importantes superados”.



Luego del anuncio de Padrino López, en la opinión pública colombiana se hizo eco del rumor sobre una posible visita de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, al país en próximos días.



“Si eso fuese así, ya habría una preparación (...). Desde antes de la posesión se tocaron contactos con ellos para restablecer las relaciones”, dijo Petro, quien comentó que mientras no se restablezcan las relaciones no se nombrará embajadores ni cónsules.

Vale la pena mencionar que desde la campaña presidencial, las empresas colombianas, de diferentes sectores, se han ido preparando para regresar al mercado venezolano, por ejemplo, las aerolíneas Avianca y Latam.



Con los mejores registros entre 2007 y 2008, el comercio binacional se encuentra a la expectativa de reactivar sus operaciones a pleno este año. En caso de que se reactive la frontera , el comercio entre naciones podría escalar hasta los US$1.200 millones para finales de año.



