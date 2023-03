Semana turbulenta en los mercados por Credit Suisse y First Republic

Los mercados financieros de Europa y Estados Unidos volvieron a registrar pérdidas este viernes, aunque no al nivel del miércoles, ante el temor de que la liquidez entregada a los bancos Credit Suisse de Suiza y First Republic Bank de Estados Unidos, por US$54.000 millones y US$30.000 millones, no sean insuficientes para su salvamento y esto genere un contagio en otras instituciones.

A pesar de los diferentes intentos de calmar a los inversores tanto en EE. UU. como en Europa tras una seguidilla de quiebras de bancos estadounidenses, los mercados siguen volátiles.

La Bolsa de París perdió 1,43%; Fráncfort, 1,33% y Londres, 1,01% al cierre. De su lado, Milán perdió 1,64%, y Madrid, 2,01%.

La acción de Credit Suisse sufrió una caída de 8,01%, para un pérdida total en la semana de 25%.

El banco ya sufrió esta semana espectaculares desplomes en la bolsa y ante los temores por el sector bancario recibió un rescate del banco central suizo para reforzar su liquidez.

En Wall Street, el índice Dow Jones cayó 1,19%, el tecnológico Nasdaq 0,74% y el S&P 500 el 1,10%.

Tras una semana turbulenta, once gigantes de la banca en Estados Unidos se comprometieron el jueves a rescatar a la entidad First Republic, lo que aplacó temporalmente los temores de una nueva quiebra tras el colapso de Silicon Valley Bank, Signature Bank y Silvergate la semana pasada.

La noticia fue celebrada por la Reserva Federal (Fed), el Tesoro de Estados Unidos y los reguladores, en un momento de temor entre los inversores de un contagio a otras entidades bancarias.

Este viernes, el presidente Joe Biden cargó contra los ejecutivos de los bancos en desgracia, al pedir al Congreso que sea “más duro” con los directivos para garantizar que “nadie esté por encima de la ley”.

Más liquidez a bancos en EE. UU.



Un indicio de la tensión financiera es que los bancos estadounidenses habrían tomado préstamos por US$164.800 millones de dos líneas de crédito de la Fed en los últimos días, según la agencia financiera Bloomberg.

Pese a estos alivios de parte del banco central estadounidense, la acción del banco First Republic cayó un 33% en la bolsa de Nueva York.

El Banco Central Europeo (BCE) convocó este viernes una reunión de su ente de supervisión bancaria de la zona euro para “intercambiar puntos de vista” sobre el sector bancario tras las turbulencias de los últimos días, indicó una fuente.

Por su parte, el presidente del banco central francés, François Villeroy de Galhau, afirmó que “los bancos franceses y europeos son extremadamente sólidos y no están en la misma situación que algunos bancos estadounidenses por una razón muy simple, y es que no están sometidos a las mismas reglas”, dijo.

En un equilibrio delicado entre el combate contra la inflación y la ayuda al crecimiento, el BCE reafirmó el jueves su determinación de frenar el alza de los precios con un incremento de los tipos de interés de 0,5 puntos porcentuales.

