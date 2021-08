Los objetivos de Sergio Díaz-Granados en la presidencia del CAF

Archivo particular

Este miércoles 1 de septiembre, Sergio Díaz-Granados asumirá la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y será el primer colombiano en presidir ese banco multilateral.



Precisamente, para su mandato, se marca acercarse más a las empresas como uno de sus principales objetivos, a lo que suma conseguir más recursos y nuevos socios para fortalecer la entidad.



(Vea: Colombia, entre los países latinos con mejor clima para los negocios).

¿Qué CAF se espera encontrar?



Esta es una organización sólida, con una experiencia de 52 años en la región y con una vocación sobre todo con el sector privado, proyectos de infraestructura, agua potable, saneamiento. Ahora estamos en un momento crítico y tiene que ajustarse a los grandes desafíos tras la pandemia: mitigación y adaptación al cambio climático y, por supuesto, el deterioro de la biodiversidad. CAF tiene que girar en los próximos cinco años en esa dirección y, además, tenemos que tomar medidas para mantenernos relevantes y ser mucho más eficientes, ágiles y coordinados con otras entidades.



¿Harán una ampliación de capital?



Todos los multilaterales tenemos que entender que la situación en la región es frágil y va a requerir el fortalecimiento de las capacidades e instrumentos que tenemos a disposición de los países y del sector privado. Es indiscutible que CAF va a requerir en el corto plazo una optimización del capital e incrementarlo para poder mantener los niveles de préstamo a los clientes en los próximos cinco años.



¿Cómo puede hacer CAF para mantener su importancia frente al BID?



Yo creo que son dos bancos muy distintos, tanto en su origen como en su composición, y realmente se deben complementar. Hay que avanzar en esa línea para que se coordinen más, y hay margen para ello.



CAF tiene que incrementar su capacidad de movilización y sumar nuevos socios, y esta es una de las apuestas desde el primer día. Es decir, tenemos que mover más recursos, y con lo que tenemos, hacer más, y para eso es clave una gestión más eficiente.



(Vea: A. Latina y el Caribe, región donde más ocurren desastres climáticos).

Para Díaz-Granados, las empresas serán indispensables para crear las bases sólidas de la reactivación y para elevar el potencial de crecimiento. Archivo particular

¿Cómo ve la recuperación de la región?



Ya se ve un rebote, y algunos países tendrán un crecimiento mucho más alto que lo que tenían antes de la pandemia. Pero la región va mejorando de forma muy heterogénea, por lo que se tiene que trabajar país por país para no solo estar ante un rebote, sino sentar las bases sólidas de una reactivación sostenida, y ahí va a ser clave renovar estrategias como la integración física, comercial y digital, entre otras. Será fundamental el rol del sector privado y la búsqueda de soluciones basadas en el mercado.



¿Qué papel deben jugar las empresas?



Estas serán indispensables para crear las bases sólidas de la reactivación y para elevar el potencial de crecimiento. También hay que destacar lo que los multilaterales hagan con el sector privado para brindar soluciones de generación de empleo o de incremento de la capacidad de consumo. Eso va a requerir que el enlazamiento con el sector privado sea cada vez más ambicioso, y no solo atender a gobiernos, que tendremos que ver cómo hacer para sostener la deuda, sino darle más importancia a las empresas en este proceso.



(Vea: A pesar de la sostenibilidad, materias primas sufrirían reducciones).



¿Qué supone para Colombia su elección?



Yo creo que refleja un voto confianza de Colombia en la solución multilateral de los desafíos que tenemos en la región como el cambio climático, la pobreza o la recuperación pospandemia. La noticia fue que soy el primer colombiano que preside la CAF en 52 años de historia, pero el fondo es que es un reconocimiento a Colombia por ser defensor y promotor del multilateralismo.



¿En qué áreas colaborarán CAF y el país?



Estos bancos tienen capacidad no solo de financiamiento, sino también de capacidad técnica y movilización adicional de recursos. En el caso de Colombia, viendo las metas que el Gobierno ha establecido en reducción de gases de efecto invernadero, protección de la biodiversidad y en la evolución de los indicadores ODS, eso será lo que va a marcar la conversación de los próximos años entre CAF y Colombia, en brindar soluciones para esos temas.



Mucho de lo que pueda ofrecer CAF está basado en conocimiento adicional para los gobiernos en temas de naturaleza y mercado y mayor eficiencia en el uso del capital para generación de empleo y mejores servicios. Esas van a ser las líneas generales.



Con qué instrumentos, montos y cantidades dependerá de las conversaciones, pero estamos en el último año del presidente Duque y aspiramos a dejar con él organizado muchas de las líneas de financiamiento a mediano y largo plazo.



(Vea: Los ‘golpes’ que han recibido deudas locales de Colombia y Suramérica).



¿Van a entrar a apoyar emisiones de bonos verdes y sociales?



Muy probablemente vamos a estar interesados. Esta es una entidad que tiene unos atributos interesantes como su agilidad y su flexibilidad, y eso es clave para la segmentación de estos mercados de deuda para atender mejoras de inclusión, género o emisiones. Son instrumentos válidos que se pueden seguir explorando y dinamizando, y tenemos la capacidad de acompañar estas operaciones. CAF también tiene grandes avances en Asset Management.



¿Cómo ve la reactivación de Colombia y cómo CAF puede ayudar al proceso?



Vemos que la economía tiene fundamentos de una reactivación sólida, esperamos un avance de más de 7% en el PIB y hay razones para decir que va por buen camino. Hay que tener en cuenta los desafíos internos y externos, pero siento que hay una buena recuperación que hará posible que los sectores vuelvan a niveles prepandemia. A algunos le quedará más difícil, le costará mal, pero será un proceso gradual.



Nuestra apuesta es acompañar los esfuerzos de transformación digital para tener al país como uno de los líderes de la región, y hacia allá va gran parte de la financiación.



RUBÉN LÓPEZ PÉREZ

Editor general Portafolio