Otras economías estarían fuertes ante quiebra de bancos tecnológicos

El banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB), preocupa a todo el sector financiero luego de anunciar que busca urgentemente liquidez, está bajo presión y la cotización de sus acciones fue suspendida en la bolsa de Nueva York.



Mientras la crisis financiera del banco genera preocupación en Estados Unidos, en otras economías donde hace presencia se muestran fuertes ante los problemas.

Japón

El Gobierno japonés dijo que vigila la evolución de la quiebra de dos instituciones financieras de Estados Unidos y su impacto en los marcados, pero no ve riesgo inminente para el archipiélago.



"Considerados que por ahora no existe una alta posibilidad de que estas quiebras afecten gravemente a la estabilidad del sistema financiero de Japón, ya que nuestras instituciones mantienen actualmente suficiente liquidez y base de capital", dijo este lunes el portavoz gubernamental japonés, Hirokazu Matsuno.



Matsuno respondió así al ser preguntado sobre la quiebra de las entidades financieras Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank anunciadas a lo largo del fin de semana, cuya inquietud se dejó notar también entre los inversores de la Bolsa de Tokio.



El parque tokiota abrió a la baja por el efecto contagio y llegó a caer hasta un 1,82 % durante el primer tramo de negociación antes de moderar la caída de cara al descanso de media sesión, hasta el que llegó con un retroceso del 1,56 %.

Los reguladores financieros estadounidenses han asegurado que tomarán las medidas pertinentes para garantizar la protección de todos los depósitos asegurados y los reembolsos a los clientes.



Los accionistas y algunos tenedores de deuda no estarán protegidos por estas medidas, de acuerdo a los anuncios del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC).



"El Gobierno japonés estará atento a la evolución de la economía y de los mercados financieros dentro y fuera de Japón, y a la influencia" de estas quiebras, añadió Matsuno.

China

La empresa conjunta que el colapsado banco estadounidense Silicon Valley Bank (SVB) tiene en China aseguró este fin de semana que siempre ha operado de forma "regulada y sólida" con arreglo a las normativas del país asiático.



El SPD Silicon Valley Bank (SSVB) -fundado en 2012 junto al estatal Shanghai Pudong Development Bank (SPD) como el primer banco centrado en tecnológicas del país- aseguró también que su balance contable opera de forma "independiente", en un comunicado publicado este sábado en su página web.



Según el rotativo oficial Global Times, el SSVB se centraba en empresas e inversores "orientados a la innovación" en China, con operaciones que principalmente cubrían ocho sectores entre los que destacan la sanidad, la manufactura inteligente, los semiconductores o los servicios tecnofinancieros ('fintech').



A lo largo del fin de semana, varias empresas chinas han reconocido que contaban con depósitos en EE.UU. en el SVB, muchas de ellas del sector farmacéutico o biotecnológico, matizando al mismo tiempo que las cantidades eran pequeños porcentajes de su liquidez y que sus operaciones no se verían afectadas por la crisis del banco.



Entre las firmas cotizadas en Hong Kong que emitieron comunicados este fin de semana, la que reconoció un mayor porcentaje de fondos comprometidos fue Brii Biosciences, con "menos de un 9 %" de su tesorería en SVB. No obstante, la compañía aseguró que, "a pesar del cierre de SVB, los existentes saldos de caja y bancarios de la compañía siguen siendo suficientes para (...) los próximos tres años" y agregó que no espera que la situación le suponga un "impacto material adverso".

Francia

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, no ve riesgo de contagio por la quiebra de la Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos para el sistema bancario francés, que es sólido, está diversificado y dispone de un dispositivo de control "extremadamente riguroso".



"La situación francesa es totalmente diferente", subrayó este lunes Le Maire en una entrevista a la emisora France Info en la que hizo hincapié en que el colapso de SVB "es algo muy específico" que ha afectado a un banco especializado en el sector tecnológico". "No veo riesgo de contagio, no veo alerta específica", insistió el ministro, que aseguró que en Francia "tenemos un sistema bancario sólido" con un reparto del negocio "diversificado".



Además, añadió que en Francia hay "un sistema de control extremadamente riguroso". El hecho es que el pasado viernes la onda de expansión del hundimiento de SVB tuvo repercusiones en la cotización de los bancos franceses, como ocurrió con todo el sector en Europa.



Las tres grandes entidades financieras francesas fueron los valores que más cayeron dentro del CAC-40, el índice general de la Bolsa de París. Société Générale perdió un 4,5 %, BNP Paribas un 3,8 % y Crédit Agricole un 2,5 %.

