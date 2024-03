Sindicato argentino denunció que el gobierno Milei ha realizado más de 10.000 despidos

Un sindicato estatal denunció este jueves que el Gobierno de Javier Milei ha realizado más de 10 mil despidos en el Estado y en respuesta convocó a una jornada nacional de lucha el 3 de abril próximo.



“Llevamos un poquito más de 10 mil despidos", según el último reporte que recibió el secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal, Daniel Catalano, quien indicó a la radio El Destape que "es muy probable que lo que dijo el Gobierno de Milei sobre los 15.000 despidos quizás sea así o quizás un poco más o menos".

"Lamentablemente estamos en ese número con compañeros que tienen más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir”, explicó Catalano.



ATE planificó para el próximo miércoles una "jornada nacional de lucha" con paros, asambleas y movilizaciones en todo el territorio argentino y convocó a un "ingreso masivo y simultáneo" a todos los organismos de la Administración Pública Nacional.



La movilización de los gremios estatales es en respuesta a una declaración de Milei en la que aseguró el pasado martes que dará de baja unos 70.000 contratos de trabajo en la Administración pública que vencen a finales de este mes como parte de su severo plan de ajuste fiscal.



"Echamos a 50.000 empleados públicos. No sólo eso, sino que además se dieron de baja contratos. Ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos", afirmó Milei al disertar en el International Economic Forum of the Americas (IEFA) Latam Forum, en Buenos Aires.



El portavoz presidencial, Manuel Adorni, luego aclaró, en su rueda de prensa diaria, que "el universo de contratos analizados es de algo más de 70 mil", de los cuales "hay 15 mil que van a proceder a las bajas el 31 de marzo" y con el resto, "la medida que se va a tomar en principio es renovar los contratos seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno".



Como parte de su drástico plan de ajuste de 'shock' para recuperar el superávit fiscal, Milei, quien asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, ha cancelado miles de contratos de trabajadores que se habían incorporado a la Administración pública en el último tramo del Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).



Además, ha avanzado con el cierre de ministerios, secretarías, organismos y empresas estatales, lo que ha supuesto también un buen número de despidos. De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, en enero pasado la dotación de personal estatal era de 333.853 trabajadores, de los cuales 224.072 estaban en la Administración pública nacional y 109.781 en empresas y sociedades del Estado.