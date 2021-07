Las razones por las que se recomendaría una tercera dosis de Sinovac

Una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus Sars-CoV-2 desarrollada por la farmacéutica china Sinovac eleva los niveles de protección inmune entre tres y cinco veces, según un estudio preliminar del que se hace eco el diario privado hongkonés South ‘China Morning Post’.



El estudio fue llevado a cabo por una decena de expertos de universidades e instituciones públicas del país, así como de la propia empresa que desarrolla el medicamento, y fue publicado en el portal médico MedRxiv.



Según los hallazgos, los niveles de inmunidad bajan significativamente tras unos seis meses, pero una dosis de refuerzo inoculada entre unos seis y ocho meses tras la segunda inyección genera un "fuerte impulso para la respuesta inmune".



"La media geométrica de los títulos (MGT) de anticuerpos se eleva a aproximadamente 140. Esta subida se corresponde con un aumento de entre 3 y 5 veces en los títulos de anticuerpos neutralizantes con respecto a los 28 días después de recibir la segunda dosis", apunta el documento.



El estudio se basa en la experiencia con unos 540 participantes sanos de entre 18 y 59 años que recibieron una tercera dosis en diferentes períodos tras recibir la segunda.



Pese a que sí especifican el período en el que mejor respuesta inmune se registró, los investigadores no proponen directamente un marco temporal para la inyección de una dosis de refuerzo y aseguran que, para establecerlo, hay que "tener en cuenta muchos factores", como la eficacia de la vacuna, la situación local de la pandemia, los riesgos de infección y los suministros de antígenos.



MedRxiv advirtió que todavía no ha pasado por todas las fases de revisión y que, por tanto, el estudio no debe ser tomado todavía como "información verificada".



En Colombia, el presidente Iván Duque comentó que se está estudiando la posibilidad de aplicar el refuerzo.



"Si ya tenemos algo concluyente y tenemos esa recomendación de la OMS y de la casa farmacéutica, todo lo que siga para fortalecer y proteger vidas a partir de esa evidencia científica nosotros siempre lo consideraremos", agregó.



La vacuna de Sinovac se convirtió en junio en la segunda contra el covid desarrollada en China en recibir la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su uso de emergencia.



El suero, llamado CoronaVac, se está empleando en países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Uruguay, México, El Salvador, República Dominicana y Chile.



Contando todas las vacunas y con corte al 27 de julio, en el país se han distribuido 29'549.870 dosis de vacunas contra el covid. De ellas, se han aplicado 25'902.416 y el total de personas que está totalmente inmunizada en el país, con una o dos dosis, es de 11'605.364.



EFE Y PORTAFOLIO