Solo dinero no ayudará a países pobres a combatir el covid

Las donaciones financieras no ayudarán a los países de menores ingresos a derrotar el covid-19 si otros países no les dejan vacunas para comprar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Algunos países de altos ingresos se están acercando a farmacéuticas fabricantes de vacunas para conseguir más dosis, lo que reduce las cantidades asignadas al mecanismo global Covax (Centro de Acceso Global a Vacunas Covid-19), que tiene como objetivo distribuir vacunas de manera equitativa en todo el mundo, dijo el lunes en una rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Alemania se comprometió el viernes a donar 1.500 millones de euros (US$1.800 millones) a los esfuerzos mundiales para combatir la pandemia, la mayor parte de lo cual está destinada a aumentar el suministro de vacunas para países en desarrollo.



Esta decisión siguió a medidas similares que Francia y el Reino Unido tomaron la semana pasada. "Si no se puede usar el dinero para comprar vacunas, tener el dinero no significa nada", dijo Tedros.



El directivo llamó a los países ricos a evaluar si sus solicitudes de vacunas adicionales podrían afectar al Covax. Muchas naciones en desarrollo siguen esperando administrar sus primeras vacunas después de que los mas ricos vacunen a millones de habitantes.



Bloomberg